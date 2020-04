Piogge, temporali e vento forte per prossimi giorni, migliora nel week end

Un vortice mediterraneo si è collocato dalle prime ore di martedì in prossimità della Sardegna, dove è rimasto per tutta la giornata consumandosi sul posto, in attesa di venire raggiunto da un secondo vortice in rapida evoluzione dal vicino Atlantico fino al mare di Alboran, con obiettivo ancora una volta il Sud d'Italia. Ne conseguiranno piogge e rovesci piuttosto diffusi e condizioni di tempo instabile che si protrarranno fino a giovedì al Centro-Sud. Ad accompagnare l'evoluzione di questi due vortici saranno venti forti e temperature in calo, con valori che localmente al Centro Nord potranno scendere anche sotto media. Andrà invece migliorando il tempo al Nord già da mercoledì, entro venerdì anche altrove.

METEO MERCOLEDÌ.

Tempo in gran parte soleggiato al Nord salvo alcuni annuvolamenti sull'Emilia Romagna, Liguria e Piemonte.

Nuvoloso ma asciutto su alte Marche e alta Toscana, ancora piogge e rovesci sul resto del Centro e in Sardegna per gran parte della giornata.

Molto instabile al Sud con piogge e temporali, anche intensi sulla Puglia.

Temperature in lieve aumento al Nord, stabili altrove.

Venti ancora moderati con rinforzi dai quadranti orientali.

Mari molto mossi.

METEO GIOVEDÌ.

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord con schiarite che rapidamente conquisteranno anche Toscana, Umbria e Marche.

Inizialmente nuvoloso su Sardegna e resto del Centro con piogge in esaurimento e tendenza a parziali schiarite entro la serata.

Ancora instabile al Sud con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e locali temporali, specie sulle regioni ioniche, in attenuazione in serata.

Temperature in generale lieve aumento.

Venti ancora tesi tra sudest e nordest con mari mossi o molto mossi.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Condizioni più soleggiate venerdì su gran parte d'Italia venerdì, salvo una residua instabilità su isole maggiori e Calabria ionica, temporaneo miglioramento ad inizio weekend.