Pitbull libero aggredisce cagnolino: proprietario multato e controlli in corso

Controlli intensificati dopo aggressioni di cani liberi in aree pubbliche.

Un episodio di aggressione ha avuto luogo quando un cane di razza simil pitbull è stato trovato senza guinzaglio in una zona pubblica. Il suo proprietario è stato sanzionato con una multa di 50 euro dai carabinieri, allertati da urla e dal panico dei passanti. Fortunatamente, il piccolo cagnolino, tenuto al guinzaglio, è riuscito a salvarsi grazie alla prontezza di reazione dei suoi padroni e di alcuni presenti.

Oltre alla sanzione economica, le forze dell'ordine hanno anche segnalato il proprietario affinché vengano effettuati controlli sulla regolarità dell’animale, in particolare riguardo al possesso del microchip, un obbligo previsto dalla legge.

I carabinieri hanno evidenziato un incremento preoccupante delle segnalazioni riguardanti cani lasciati liberi dai loro proprietari in diverse aree della città, dal parco fluviale a ville e spazi verdi, fino al centro storico. Questi episodi si verificano in qualunque momento della giornata, ma con particolare frequenza durante le prime ore del mattino e al calar della sera.

Le autorità hanno dichiarato la loro intenzione di intensificare i controlli per contrastare tali comportamenti illeciti, che non solo mettono a rischio la sicurezza degli animali, ma generano anche problemi di igiene urbana a causa delle deiezioni incontrollate. Inoltre, si segnalano rischi per i passanti, in particolare per coloro che si muovono in bicicletta, rendendo necessaria una rapida azione per garantire la sicurezza pubblica.