Poco personale alla Asl dell'Aquila. Cisl: “Subito le assunzioni o sarà mobilitazione”

“Alla Asl dell'Aquila il personale non è sufficiente. All'appello mancano 500 unità tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e amministrativi. Se non verranno espletati subito i concorsi per l'assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori scatterà la mobilitazione generale”.

A dare l'ultimatum è la Fp-Cisl dell'Aquila, che denuncia “il mancato avvio delle procedure per l'assunzione dei 103 dipendenti da stabilizzare, secondo il piano approvato dalla Regione. La situazione è al collasso”, dichiara Gianfranco Giorgi, coordinarore Fp-Cisl della provincia dell'Aquila, “l'attività sanitaria sul territorio, al momento, è garantita solo dall'utilizzo dei personale precario, con contratti a termine.

Il che comporta un aggravio di spesa per l'azienda, in quanto parte dei contratti passa attraverso cooperative e agenzie interinali. Vanno immediatamente stabilizzati i 103 lavoratori, come da previsione del fabbisogno 2018, e vanno avviate subito le procedure concorsuali per le 424 unità lavorative riguardanti il fabbisogno del personale 2019”.

Giorgi fa notare come “da oltre 20 anni la Asl aquilana non indice concorsi per infermieri e altre figure professionali, ma va avanti con contratti a scadenza e interinali, in casi estremi con rinnovi mensili. Si ravvisa la necessità di espletare tutte le procedure necessarie in tempi brevi, per garantire adeguati livelli assistenziali.

Secondo i calcoli dell'azienda sanitaria sulla base della spesa del personale, nel 2019 sono previste 424 unità lavorative”.

Un calcolo insufficiente, secondo la Cisl, “e che non soddisfa le esigenze del mantenimento di adeguati standar assistenziali. Si continua a fare un discorso di carattere ragionieristico, non badando alle reali esigenze di una sanità efficiente, attenta e vicina al cittadino.

Non c'è più tempo da perdere: è possibile garantire adeguate prestazioni sanitarie con un numero così alto di precari costretti a operare, pur con professionalità acquisite nel tempo, in un clima di continua incertezza? Noi riteniamo di no. Le eccellenze sanitarie del San Salvatore e di altri ospedali del territorio provinciale sono tali solo grazie all'abnegazione dei professionisti e del personale in servizio”.

Giorgi fa notare come “mentre all'Aquila è tutto fermo, nelle altre Asl i concorsi per reperire nuovo personale si stanno espletando regolarmente.

Alcuni servizi, un esempio è lo screening senologico, sono bloccati e rallentati proprio per mancanza di personale. Se non partiranno a breve le procedure concorsuali e la stabilizzazione dei primi 103 lavoratori indiremo, di concerto con le altre organizzazioni sindacali, lo stato di agitazione”, conclude, “e metteremo in campo tutte le iniziative di protesta necessarie a garanzia dei cittadini e dei lavoratori, compresa la mobilitazione generale del personale”.

DI SEGUITO, ALCUNI DATI SULLA ASL AVEZZANO-SULMONA -L'AQUILA: