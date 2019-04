Polizia di Stato dell'Aquila in lutto per Annamaria Chiacchia, rinviata festa per anniversario

Il corpo di polizia dell'Aquila doveva festeggiare oggi il 167esimo anniversario della fondazione del corpo, ma è stato colpito dal terribile lutto, la morte di una sua agente della stradale l'assistente capo Annamaria Chiacchia.

La donna è stata trovata morta poco distante dalla sua abitazione nel quartiere Acquasanta dal fratello, che insieme ai suoi famigliari era alla sua ricerca dopo che di lei si erano perse le tracce, la donna infatti dopo aver accompagnato i suoi due figli a scuola, non si era recata a lavoro, e i suoi colleghi non vedendola hanno dato l'allerta.

Accanto al corpo è stata ritrovata l'arma d'ordinanza e questo ha attivato l'ipotesi investigativa che possa trattarsi di un suicidio, e per questo il pm di turno ha disposto l'autopsia.

Lo sconcerto e lo sconforto in questura ha determinato la decisione di rinviare ad altra data la cerimonia celebrativa del 167° Anniversario di fondazione della polizia, in programma per oggi mercoledì 10 aprile, alle ore 11 nell’Auditorium del conservatorio.

Il questore ha deciso che per onorare la memoria dei caduti la sola deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti della polizia, nel piazzale della questura.