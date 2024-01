Poliziotti sotto copertura arrestano spacciatrice durante operazione sotto copertura

In una raffinata operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i poliziotti sotto copertura a Pescara hanno arrestato una 28enne già nota alle forze dell'ordine. L'operazione si è svolta nel quartiere di Rancitelli, dove le forze dell'ordine avevano notato un insolito via vai di automobili.

La spia cruciale per gli agenti è stata la coda di persone davanti al cancello di un'abitazione, dove potenziali acquirenti di droga si mettevano in fila. Sfruttando la situazione, gli investigatori hanno deciso di confondersi tra i "clienti", aggiungendosi alla fila. Dopo essere stati scrutati dai sistemi di videosorveglianza, sono stati fatti entrare uno alla volta per la presunta "transazione".

Sfruttando l'ingresso di un individuo, successivamente identificato come un noto avvocato di Pescara, i poliziotti sotto copertura sono entrati nell'abitazione. All'interno, hanno scoperto una postazione di spaccio gestita dalla 28enne arrestata, intenta nella preparazione e vendita di dosi di stupefacenti.

Durante la perquisizione, sono stati sequestrati circa 83 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 825 euro in contanti. La somma non poteva essere giustificata dalla giovane arrestata, che risultava disoccupata e non aveva mai dichiarato redditi, indicando presumibilmente proventi dall'attività di spaccio.

La 28enne è stata arrestata in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e è stata condotta in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione è stata parte di una più ampia iniziativa per contrastare il traffico di droga nella zona.