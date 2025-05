Ponte Paladini a rischio chiusura per due mesi: allarme da sindaci e Regione

Mariani e Cavallari: “no alla chiusura del Ponte Paladini, Regione e ANAS trovino soluzione per garantire un collegamento alternativo che non penalizzi i comuni dell’Alto Vomano”

“Il Ponte Paladini non può essere chiuso per due mesi questa estate, attendiamo che i tecnici di ANAS ci facciano sapere quali sono, a livello tecnico, le ipotesi alternative per garantire la continuità nel collegamento sulla S.S. 80 del “Gran Sasso d’Italia” tra i comuni del teramano e dell’aquilano” dichiara il Presidente della Vigilanza Sandro Mariani dopo che, stamane, sono stati auditi in Commissione l’Assessore al ramo Umberto D’Annuntiis ed i sindaci di Crognaleto e Campotosto su questo delicato tema che sta creando grande allarme nei territori dell’Alto Vomano.

“Nel corso della Vigilanza è stato ribadito come tutte le parti, Regione, politica e amministratori in primis, concordino sulla necessità di questo intervento e sul grande lavoro fatto negli ultimi anni da ANAS per migliorare la viabilità su questa importante arteria, ma che non è accettabile la chiusura del Ponte Paladini senza una soluzione alternativa che garantisca il passaggio dei veicoli, questo rappresenterebbe infatti un grave danno per l’economia ed il tessuto sociale dei comuni interessati, e la decisiva “mazzata” per un territorio che ogni giorno lotta contro lo spopolamento” conclude Mariani.

“Siamo consapevoli, e lo abbiamo ribadito, che questi lavori vanno eseguiti per la sicurezza della viabilità sulla S.S. 80 però, con l’estate alle porte, non è possibile ignorare il grido d’allarme che arriva da quei territori, dai cittadini e dalle attività economiche presenti che proprio in questi mesi, vedono aumentare le presenze e possono contare sull’arrivo di tanti turisti e fare quell’incasso che gli consente di restare operativi anche in inverno” spiega il Capogruppo di “Abruzzo Insieme” Giovanni Cavallari. “Abbiamo chiesto buon senso da parte di ANAS e la mediazione della Regione sui lavori del Ponte Paladini per ridurre al minimo i disagi e trovare un’ipotesi alternativa che consenta di transitare evitando così quella chiusura di due mesi che infliggerebbe danni irreparabili al nostro territorio montano”.

“Come primo cittadino non posso che ringraziare ANAS che ha investito oltre 40 milioni di euro per il miglioramento viario della S.S. 80 nel mio territorio comunale e non solo, questo ha fatto sì che fossero presenti, contemporaneamente, anche 8 cantieri che hanno creato disagi e congestionato il traffico, problemi ai quali la nostra cittadinanza ha saputo far fronte, ma la chiusura del Ponte Paladini per noi non è un’ipotesi percorribile e significherebbe la morte dei nostri borghi e della nostra montagna che nel periodo estivo si ripopola di visitatori e cittadini che tornano ad animarla e troppi disagi per pendolari e malati che devono recarsi a L’Aquila” sottolinea il Sindaco di Crognaleto Orlando Persia.

“Il Ponte Paladini è un collegamento strategico tra le nostre due provincie e se si chiuderà andrà a stoppare il collegamento tra due territori, quello aquilano e quello teramano, che sono fortemente interconnessi, specie nei mesi estivi, e questo andrebbe a creare troppi problemi anche perché sono tanti gli aquilani che in questi mesi percorrono la S.S. 80 in direzione mare e costa teramana in particolare” spiega il Sindaco di Campotosto Ercole Di Girolami. “Per noi quindi lo stop al collegamento non è una pista percorribile, sarebbe un grave danno per un territorio duramente colpito dal terremoto e auspichiamo quindi che ANAS e Regione trovino una soluzione almeno per il traffico leggero”.

“In Commissione abbiamo ribadito, con forza, che nessuno contesta questi lavori che sono urgenti e necessari, ma chiediamo che si trovino delle soluzioni che vadano a tutelare i cittadini e quanti fruiscono di questa importante arteria. Attendiamo ora che l’interlocuzione tra la Regione Abruzzo e ANAS dia i suoi frutti e risolva questa situazionedi stallo” concludono Mariani, Cavallari, Persia e Di Girolami.