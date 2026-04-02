Ponte crolla sul Trigno: isolamento totale tra Molise e Abruzzo

Il cedimento lungo la statale Adriatica interrompe i collegamenti tra le regioni dopo giorni di piogge intense, con traffico bloccato e monitoraggi continui delle autorità locali.

Il maltempo persistente che sta interessando il Centro-Sud ha provocato il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la statale 16 Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in Molise. La struttura era già sotto osservazione nelle ore precedenti, quando le autorità avevano disposto la chiusura preventiva della strada a causa dell’ingrossamento del fiume, poi sfociato in esondazione.

Il cedimento ha determinato l’interruzione totale dei collegamenti stradali tra Molise e Abruzzo, creando forti disagi alla circolazione e isolando di fatto una parte del territorio. La situazione era stata monitorata fin dal pomeriggio precedente, quando il livello del Trigno aveva iniziato a salire rapidamente, rendendo necessario il blocco del traffico.

A segnalare il crollo è stato il comandante della Polizia locale di Montenero di Bisaccia, Pierfrancesco Assogna, presente sul posto per verificare le condizioni della viabilità. L’area era già interessata da allagamenti diffusi, conseguenza diretta delle piogge intense che da ore stanno colpendo la zona.

Il quadro si inserisce in un contesto più ampio di criticità idrogeologica, con numerosi corsi d’acqua sotto pressione e infrastrutture messe a dura prova. Le autorità locali hanno avviato ulteriori verifiche per valutare eventuali danni strutturali nelle aree limitrofe e predisporre interventi urgenti.

Non si registrano al momento feriti, anche grazie alla tempestiva chiusura della statale, ma resta alta l’attenzione per l’evoluzione delle condizioni meteo. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’impatto complessivo dell’evento e pianificare il ripristino della viabilità in un’area strategica per i collegamenti lungo la costa adriatica.