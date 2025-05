Ponte del 2 Giugno: caldo africano in arrivo, ma occhio alle sorprese

L'anticiclone africano porta sole e temperature elevate, ma infiltrazioni fresche potrebbero causare instabilità, soprattutto al Sud, durante il ponte della Festa della Repubblica.

Con l'avvicinarsi del 1° giugno, data d'inizio dell'estate meteorologica, l'Italia si prepara a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Dopo una primavera caratterizzata da piogge frequenti e temperature sotto la media, le previsioni indicano l'arrivo di un periodo più stabile e caldo, coincidente con il ponte del 2 giugno.

Secondo gli esperti, una rimonta dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale porterà condizioni di tempo soleggiato e un sensibile aumento delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere i 28-30°C al Centro-Nord . Tuttavia, non si esclude la possibilità di infiltrazioni di aria fresca provenienti da nord-est, che potrebbero causare episodi di instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, in particolare su Calabria e Sicilia.

Nel periodo successivo, tra il 2 e il 6 giugno, le previsioni mostrano una certa incertezza. Alcuni modelli indicano la possibilità di un affondo atlantico sul Mediterraneo, che potrebbe interrompere temporaneamente la stabilità atmosferica, mentre altri continuano a prevedere la persistenza dell'alta pressione .

In sintesi, il ponte del 2 giugno dovrebbe essere caratterizzato da tempo stabile e temperature in aumento su gran parte del Paese, con qualche possibile instabilità locale al Sud. È consigliabile, comunque, tenere monitorate le previsioni per eventuali aggiornamenti.