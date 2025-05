Montesilvano entra nel G20 delle Spiagge Italiane: un riconoscimento nazionale per la crescita turis

Grande soddisfazione per la delegazione del Comune di Montesilvano, guidata dal Sindaco Ottavio De Martinis, dall'Assessore al Turismo Corinna Sandias e dal consigliere comunale Luca Ametta, per la partecipazione al prestigioso G20 delle Spiagge Italiane, svoltosi ad Alghero dal 14 al 16 maggio. L'edizione 2025 ha segnato un momento storico per la città adriatica, con l'ingresso ufficiale nel network nazionale attraverso la sottoscrizione di un importante protocollo.

"Siamo orgogliosi ed emozionati di far parte ufficialmente del G20 delle Spiagge Italiane," ha dichiarato il Sindaco Ottavio De Martinis. "Questo ingresso, sancito dalla firma del protocollo ad Alghero, rappresenta un riconoscimento significativo del percorso di crescita che Montesilvano ha intrapreso negli ultimi anni. Essere inseriti in un contesto così autorevole, al fianco di località turistiche di eccellenza come Sorrento, Cavallino Treporti-Riccione e Caorle, ci riempie di orgoglio e testimonia il valore del lavoro svolto per valorizzare il nostro territorio e attrarre sempre più visitatori."

L'adesione al network del G20, riservato a comuni con meno di 65.000 abitanti ma con un significativo afflusso turistico, offre a Montesilvano un'importante piattaforma per confrontarsi con altre realtà di successo, condividere buone pratiche e affrontare problematiche comuni a livello nazionale.

"La partecipazione al G20 è stata un'occasione preziosa per il confronto e la condivisione di esperienze con altre importanti destinazioni turistiche italiane" - ha aggiunto l'Assessore al Turismo Corinna Sandias. "Abbiamo avuto modo di mettere in luce le specificità di Montesilvano e di portare all'attenzione nazionale il nostro impegno nel turismo sportivo, un settore che ha registrato una crescita esponenziale nella nostra città e che quest'anno è stato uno dei temi centrali del summit, come testimonia l'attenzione dedicatagli dalla stampa nazionale. Continueremo a investire su questo fronte, consapevoli del suo potenziale per attrarre nuovi flussi turistici e arricchire l'offerta della nostra città, anche dal punto di vista dello sviluppo sostenibile."

L'ingresso nel G20 delle Spiagge Italiane rappresenta un ulteriore passo avanti per Montesilvano, confermando la bontà delle strategie adottate e aprendo nuove prospettive di collaborazione e crescita nel panorama turistico nazionale.