Ponte del Primo Maggio: caldo record e temporali in arrivo

L'anticiclone africano porta temperature estive fino a sabato, ma domenica un fronte freddo dal Nord Europa porterà temporali e un calo termico significativo.​

Il Ponte del Primo Maggio si preannuncia all'insegna di un'estate anticipata su gran parte della Penisola Italiana, grazie all'espansione di un anticiclone africano che garantirà tempo stabile e temperature elevate fino a sabato. Tuttavia, domenica è previsto un cambiamento significativo con l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa, che porterà temporali e un calo termico marcato.

Secondo le previsioni, giovedì 1° maggio, giornata della Festa dei Lavoratori, sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature massime comprese tra i 27 e i 30°C in molte aree del Centro-Nord, con punte fino a 34°C in Sardegna e Sicilia . Il bel tempo proseguirà anche venerdì 2 maggio, con temperature in ulteriore aumento e venti deboli.

Sabato 3 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere al Centro-Nord, con l'arrivo di velature e stratificazioni e la possibilità di piovaschi pomeridiani sulle Alpi e in Toscana. Le temperature rimarranno comunque elevate, con valori che potranno raggiungere i 30°C .​

Domenica 4 maggio, l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali e grandinate al Nord, in particolare sulla Val Padana. Il calo delle temperature sarà sensibile, riportando i valori su medie più consone al periodo .​

In Abruzzo, e in particolare a L'Aquila, le condizioni saranno favorevoli per attività all'aperto fino a sabato, con temperature massime previste intorno ai 24-25°C e cieli sereni. Domenica, invece, è atteso un aumento della nuvolosità e la possibilità di rovesci, con un calo termico significativo.​

Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni locali e di adottare le necessarie precauzioni, soprattutto in vista dei temporali previsti per domenica.