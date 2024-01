Poste Italiane: "Nessun disservizio a Pescara, attenzione ai fattorini di altre società"

In riferimento all’articolo “Proteste crescenti: disservizi nella consegna della posta mettono i cittadini in difficoltà” (03/01), Poste Italiane informa che il servizio di recapito in tutto il territorio comunale di Pescara avviene con regolarità e non risultano anomalie nelle modalità di consegna delle raccomandate.

In particolare, dalle verifiche effettuate nella zona segnalata dei Colli, non sono state riscontrate criticità o difficoltà durante il normale espletamento del servizio che viene svolto secondo standard di qualità adeguati. Nello specifico, non avendo a disposizione elementi sufficienti per effettuare delle verifiche sui casi evidenziati nell’articolo, non è purtroppo possibile effettuare delle verifiche mirate ad accertare i fatti, individuare le cause ed eventualmente mettere in atto i necessari correttivi.

Anche durante il periodo delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato da sensibili aumenti dei volumi di corrispondenza e pacchi e da un numero di giornate lavorative sensibilmente ridotto rispetto alla normalità, Poste Italiane ha comunque garantito la continuità del servizio in modo ottimale.

Si coglie comunque l’occasione per precisare che gli uffici postali non hanno alcuna competenza sui processi operativi del recapito e pertanto qualsiasi eventuale riscontro non può essere ritenuto attendibile. Per qualsiasi eventuale segnalazione utile a individuare problematiche e conseguentemente consentire di correggerle occorre presentare formale reclamo attraverso gli appositi moduli disponibili in qualsiasi ufficio postale oppure online sul sito www.poste.it.

Poste Italiane, infine, sottolinea come sul territorio di Pescara siano presenti e operino diverse società di servizi postali e pertanto è sempre opportuno effettuare una attenta verifica del logo riportato sulle corrispondenze per avere certezza di inviare reclami o segnalazioni al corretto destinatario.

Poste Italiane – Media Relations