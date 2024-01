Pozzolo (FdI) Armato al Capodanno di Delmastro. Poi parte un colpo che ferisce un uomo

L'episodio accaduto durante una festa di fine anno a Biella sta assumendo contorni politici significativi. Il deputato Emanuele Pozzolo, membro di Fratelli d'Italia, si è rifiutato di sottoporsi al test dello stub, volto a verificare la presenza di tracce di polvere da sparo sui vestiti, dopo che un colpo di pistola proveniente dalla sua mini pistola aveva ferito un 31enne, genero della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) presente alla festa.

Pozzolo ha invocato l'immunità parlamentare, negandosi al test. Delmastro, in un'intervista, ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'arma e di aver consigliato a Pozzolo di non partecipare se avesse saputo della sua presenza armata. Il deputato è stato ascoltato dai carabinieri, negando di essere stato l'autore dello sparo.

Il caso ha immediatamente attirato l'attenzione dell'opposizione. La deputata Pd Debora Serracchiani ha sottolineato la gravità della situazione, sottolineando il possesso di una pistola da parte di un deputato, i cui colpi avrebbero ferito un individuo durante una festa a cui partecipavano il sottosegretario Delmastro e la sua scorta.

La questione si è trasformata in un caso politico, con Serracchiani che solleva interrogativi sulla condotta dei membri di Fratelli d'Italia. La deputata Pd ha chiesto fino a quando la presidente Meloni coprirà comportamenti incompatibili con i ruoli istituzionali dei colleghi di partito.

Le indiscrezioni da Palazzo Chigi suggeriscono che la premier Giorgia Meloni sia irritata e in attesa di chiarimenti sulla situazione. Nonostante sembri considerare Delmastro estraneo a responsabilità, il caso potrebbe trasformarsi in un boomerang per la leader di Fratelli d'Italia."