Prati di Tivo: Affluenza record nonostante gli impianti chiusi, la neve attira appassionati e famigl

Il weekend registra un pienone nella località, nonostante la cabinovia rimanga fuori servizio

Nonostante la chiusura degli impianti, i Prati di Tivo hanno accolto un notevole afflusso di visitatori nel corso del weekend. La neve, che è tornata inaspettatamente, seppur in quantità limitata, ha attirato turisti giornalieri provenienti da tutta la provincia. Sabato è stato un giorno promettente, ma la vera e propria folla si è radunata domenica, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli che hanno riempito la piazzetta di auto e i bar e ristoranti di visitatori entusiasti. Numerosi bambini si sono divertiti con bob e slittini, animando l'area sotto la seggiovia.

Nonostante il gestore giudiziale Marco Finori avesse ottenuto l'approvazione, con alcune prescrizioni, dal Coreneva (Comitato Regionale per le Nevicate) per riaprire la cabinovia in modalità pedonale, al momento la struttura rimane chiusa. La nevicata, però, ha sottolineato ancora una volta il potenziale della stazione, confermandola come una meta amata sia dagli appassionati che dalle famiglie. Non è mancato, tra i visitatori, il malcontento per la situazione degli impianti, rimasti fuori servizio nonostante le potenzialità della stazione.