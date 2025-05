Premio Sergio Bonelli 2025: LRNZ trionfa al Cartoons on the Bay di Pesca

Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, premiato per la sua versatilità artistica che spazia tra fumetto, animazione e design, incarnando la visione crossmediale del festival.

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, la città abruzzese ospiterà la 29ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione, delle arti transmediali e delle meta arti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Quest’anno, il prestigioso Premio Sergio Bonelli sarà conferito a Lorenzo Ceccotti, noto come LRNZ, per la sua capacità di fondere diverse discipline artistiche in opere di forte impatto visivo e narrativo.

LRNZ, romano, ha iniziato la sua carriera nel campo del graphic design e della motion graphic, per poi approdare al mondo del fumetto con opere come Golem, Astrogamma e Geist Machine. Il suo stile distintivo e la sua propensione all’innovazione tecnologica lo hanno reso una figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo. Nel 2014, con la pubblicazione di Golem, ha introdotto un nuovo modo di fruire il fumetto, integrando contenuti multimediali attraverso un chip NFC.

La giuria del premio, composta da Davide Bonelli (Presidente di Sergio Bonelli Editore), Roberto Genovesi (Direttore di Cartoons on the Bay), Michele Masiero (Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore), Pierluigi Colantoni (Direttore Comunicazione Rai) e Maurizio Imbriale (Vice Direttore di RaiPlay e Digital), ha riconosciuto in LRNZ una voce autoriale capace di attraversare generi e media, mantenendo una forte identità espressiva.

Il festival di quest’anno si focalizzerà sul tema dell’intelligenza artificiale nell’animazione, esplorando come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando il processo creativo e produttivo nel settore. Saranno organizzati panel e workshop con esperti internazionali per discutere le opportunità e le sfide offerte dall’IA.

Tra gli altri eventi in programma, spiccano le esibizioni di Emanuela Pacotto e Giorgio Vanni, noti per le loro interpretazioni delle sigle di celebri serie animate, e la partecipazione di figure come Zerocalcare e Andrea Iacomini. Inoltre, saranno presenti attività dedicate ai più giovani, come laboratori su fumetto e videogiochi, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics e la Games Academy di Pescara.

Il Premio Sergio Bonelli a LRNZ rappresenta un riconoscimento alla sua capacità di innovare e sperimentare, mantenendo viva la tradizione del fumetto italiano e proiettandola verso nuove frontiere espressive. Un tributo a un artista che continua a sorprendere e a ispirare le nuove generazioni di creativi.