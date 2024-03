Preoccupazione alla Marelli di Sulmona: Sindacati richiamano il rischio "Crevalcore". "Agire Subito"

Le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm e Uglm territoriali Rsu dello stabilimento Marelli di Sulmona hanno espresso profonda preoccupazione riguardo al futuro dell'azienda. In una nota congiunta, hanno evidenziato la mancanza di prospettive concrete per lo stabilimento peligno, sottolineando il pericolo che il destino di Crevalcore possa ripetersi.

L'allerta è stata emessa dopo un incontro nazionale sull'aggiornamento delle prospettive per tutti gli stabilimenti Marelli sul territorio nazionale. Secondo i sindacati, al momento non ci sono nuove attività in vista che possano garantire la sostenibilità e il futuro della fabbrica di Sulmona.

In risposta a questa situazione incerta, sono state programmate assemblee con i lavoratori della Marelli di Sulmona per illustrare il piano industriale e valutare la situazione attuale. Gli organi sindacali hanno anche rivolto un appello alle forze politiche, chiedendo loro di intervenire per sostenere i lavoratori e affrontare la crisi in atto.

Le sigle sindacali hanno sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle istituzioni, in particolare della Regione Abruzzo, che finora è apparsa assente nel sostegno alla Marelli di Sulmona. Con l'avvicinarsi della scadenza delle commesse con Stellantis per il Ducato nel 2028 e la perdita delle prospettive di acquisire la piattaforma large, i sindacati temono la possibilità di ammortizzatori sociali a partire dal prossimo mese di giugno.

Nonostante i recenti picchi positivi nei volumi produttivi per il Ducato, i sindacati avvertono che la situazione potrebbe presto cambiare, con una possibile flessione a partire da giugno 2024. Pertanto, chiedono azioni concrete e soluzioni immediate per garantire il futuro degli operai e dell'azienda.