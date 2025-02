Presentati i nuovi vertici della sanità abruzzese: Ecco i nomi

Nel pomeriggio odierno, presso la sede regionale di Pescara, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha introdotto ufficialmente il nuovo direttore generale della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, e ha confermato alla direzione generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) dell'Abruzzo e del Molise Nicola D'Alterio.

Marsilio ha espresso gratitudine verso Palmieri per il suo immediato impegno: "Ringrazio il direttore Palmieri per il suo dinamismo, essendosi attivato prontamente collaborando con il suo predecessore non appena informato dell'inizio della procedura che ha condotto alla nomina odierna". Il presidente ha sottolineato l'importanza di una scelta rapida, utilizzando una graduatoria esistente per evitare ritardi, vista l'urgenza dettata dalla richiesta della Regione Piemonte di trasferire il direttore generale a Torino per dirigere una delle Asl più rilevanti a livello nazionale.

Marsilio ha evidenziato l'orgoglio per il riconoscimento della competenza della dirigenza regionale a livello nazionale, pur riconoscendo che nessuno possiede soluzioni immediate ai problemi. Ha elogiato l'esperienza di Palmieri, che ha guidato il dipartimento interaziendale Latina-Frosinone, un'area con una popolazione pari a quella dell'intero Abruzzo, e ha contribuito alla realizzazione di ospedali a Viterbo, Castelli Romani, Latina e Frosinone. Questa esperienza è ritenuta cruciale per affrontare le sfide nella provincia di Chieti, dove recentemente sono stati sbloccati, dopo 25 anni, i finanziamenti per gli ospedali di Vasto e Lanciano, e sono state allocate nuove risorse per la sanità locale. Inoltre, è stato abbandonato un progetto di finanza di progetto per l'ospedale di Chieti che avrebbe potuto generare un deficit strutturale significativo per la Asl.

La Giunta regionale ha inoltre deliberato la conferma di Nicola D'Alterio come direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Marsilio ha dichiarato: "In piena sintonia con il presidente della Regione Molise, abbiamo rinnovato la fiducia a D'Alterio, che ha portato l'Istituto a un notevole progresso, rendendolo un punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale nel settore della sanità animale". Ha sottolineato l'importanza dell'approccio "One Health", che integra la salute umana e animale, fondamentale per una regione come l'Abruzzo, che promuove il benessere in senso globale. Marsilio ha concluso esprimendo gratitudine a D'Alterio per la sua disponibilità a proseguire nella guida dell'Istituto, riconoscendo la stima di cui gode a vari livelli.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, l'assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore generale uscente della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael, e i parlamentari Guerino Testa ed Etelwardo Sigismondi.