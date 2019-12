Pressione in aumento sulla Penisola, bel tempo con rialzo delle temperature

Il flusso di aria fredda balcanica che ha interessato il Sud Italia e le regioni centro-meridionali adriatiche nell'ultimo weekend del 2019 si attarderà fino a lunedì, anche se ormai in fase di indebolimento. Avremo quindi condizioni di instabilità con altre nevicate a quote basse sulle regioni meridionali, seppur con fenomeni destinati ad indebolirsi entro la fine della giornata. Nel frattempo l'alta pressione in rinforzo favorirà tempo stabile sul resto d'Italia, ma da martedì anche al Sud e sull'Adriatico, con le temperature che torneranno gradualmente ad aumentare.

METEO LUNEDÌ.

Al Nord addensamenti su pianure piemontesi e lombarde per nebbie o foschie dense in parziale diradamento diurno, altrove tempo soleggiato.

Al Centro bel tempo su Sardegna, regioni tirreniche ed Umbria, nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte sulle zone interne dell'Abruzzo dove sarà ancora possibile qualche debole nevicata tra Gran Sasso e Majella dai 200m al mattino, in rialzo a 700m nel pomeriggio.

Al Sud ampie schiarite su Salento, Campania e Calabria tirrenica, altrove nubi irregolari con qualche pioggia o debole nevicata dai 300/500m, in esaurimento la sera.

Più instabile in Sicilia con rovesci, qualche temporale e neve sulle aree interne dai 900m.

Venti ancora tesi da nordest.

Temperature in rialzo al Nord, specie sulle Alpi occidentali.

Meteo MARTEDÌ.

Ritorno a condizioni stabili su gran parte d'Italia, salvo residua variabilità in Sicilia sul Siracusano con possibilità di qualche ultimo piovasco, ma in miglioramento, e qualche nube in arrivo sulla costa ligure. Foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana. Temperature in aumento, clima molto mite sulle Alpi, specie occidentali.