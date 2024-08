Prevedere i Terremoti è Possibile? Le Scoperte Innovatrici dell'Università di Parma

La possibilità di prevedere i terremoti è un obiettivo che ha eluso la comunità scientifica per anni. Tuttavia, nuovi studi condotti dall'Università di Parma suggeriscono che la previsione dei terremoti potrebbe essere più realizzabile di quanto si pensasse. Queste ricerche, recentemente pubblicate sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth e su Scientific Reports, aprono nuove prospettive sul monitoraggio e la previsione dei terremoti, collegando in modo inedito l'Italia e la Cina attraverso innovativi segnali rilevati dai sistemi GPS.

I Ricercatori di Parma e il Fil Rouge tra Italia e Cina

Nel 2009, il ricercatore Giampaolo Giuliani attirò l'attenzione del pubblico quando individuò segnali precursori di un terremoto avvenuto a Sulmona il 29 marzo dello stesso anno. Da allora, la comunità scientifica ha compiuto progressi significativi nel campo della previsione sismica. Gli studi dell'Università di Parma si concentrano su due dei più significativi terremoti del nuovo millennio: quello dell'Aquila del 2009, di magnitudo 6,3, e quello del Sichuan, in Cina, del 2008, di magnitudo 7,9.

Questi studi hanno dimostrato l'esistenza di segnali premonitori rilevabili tramite GPS molto prima che si verifichino i terremoti e a distanze significative dagli epicentri. Come riportato da La Repubblica, questi segnali potrebbero essere utilizzati per ridurre il rischio sismico, rappresentando una svolta nella comprensione e gestione delle catastrofi naturali.

Il Ciclo Sismico e l'Influenza sui Moti delle Placche

Tradizionalmente, si riteneva che i moti tra placche tettoniche fossero la causa primaria dei terremoti. Tuttavia, si credeva che il processo inverso non fosse vero, ovvero che i terremoti stessi e il loro ciclo sismico - il lento accumulo di energia seguito dalle scosse - non influenzassero il movimento delle placche. Recenti studi, compresi quelli dell'Università di Parma, hanno sfidato questa convinzione dimostrando che i terremoti hanno un effetto misurabile sui moti delle placche tettoniche.

Grazie alle misurazioni GPS, è possibile rilevare cambiamenti nei moti delle placche anche anni prima che un terremoto avvenga. Queste scoperte indicano che i segnali premonitori possono essere identificati con largo anticipo e a grande distanza dalle faglie sismiche attive.

L'Innovativa Prospettiva di Previsione Sismica

Giampiero Iaffaldano, professore di Geofisica della Terra Solida presso l'Università di Parma, sottolinea l'importanza di queste scoperte: "Per dirla con semplicità, solitamente si cercano segnali precursori nei mesi o nei giorni precedenti i grandi terremoti e nelle immediate vicinanze di faglie notoriamente attive." Tuttavia, gli studi recenti dimostrano che il ciclo sismico è in grado di modificare il moto di intere placche tettoniche, suggerendo che i segnali precursori potrebbero essere osservati anni prima e a grandi distanze dagli epicentri futuri.

Gli Autori degli Studi

Giampiero Iaffaldano è il primo autore di entrambi gli studi. Il primo studio, dedicato al terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, è stato pubblicato a giugno sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Il secondo studio, che analizza il terremoto nella provincia cinese del Sichuan, è stato pubblicato a luglio su Scientific Reports. Entrambi i lavori offrono nuove e preziose informazioni sulla previsione sismica, aprendo la strada a potenziali applicazioni pratiche nel monitoraggio dei terremoti e nella riduzione del rischio sismico.

Queste scoperte segnano un passo significativo verso una migliore comprensione dei meccanismi che portano ai terremoti e forniscono una base promettente per lo sviluppo di nuove strategie di previsione e mitigazione dei rischi. Con ulteriori ricerche e sviluppo tecnologico, la capacità di prevedere i terremoti potrebbe diventare una realtà, salvaguardando vite umane e riducendo i danni causati da questi eventi naturali catastrofici.