Previsioni Meteo: Anticiclone in arrivo, ma non mancheranno i cambiamenti improvvisi

Le condizioni meteo per la fine di novembre mostrano segni di stabilità, ma attenzione a possibili abbassamenti termici.

Le previsioni meteo per la fine di novembre e l'inizio di dicembre indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. A partire dalla fine di novembre, l'alta pressione comincerà a dominare sul sud dell'Europa, determinando temperature in aumento. Tuttavia, sebbene l'anticiclone porti un clima più stabile, non è esclusa una breve ondata di freddo proveniente dal nord che potrebbe causare un rapido calo termico.

Periodo 2-9 dicembre: Campo di alta pressione dominante

Durante la settimana dal 2 al 9 dicembre, l'alta pressione si espanderà ulteriormente verso il centro-ovest dell'Europa, influenzando in modo significativo anche il clima italiano. Nonostante il miglioramento generale delle condizioni, alcune regioni, in particolare quelle più orientali e meridionali, potrebbero risentire di un'instabilità atmosferica che porterà a venti freddi e precipitazioni occasionali.

Analisi delle previsioni giornaliere

28 novembre 2024:

Al Nord , il cielo sarà generalmente sereno o con nubi sparse . In particolare, sul Nord-Ovest , ampie schiarite si alternano a nuvolosità leggera, mentre sul Nord-Est sono previste piogge deboli, soprattutto in Romagna.

Al Centro , le condizioni meteo saranno variabili, con un mix di cielo sereno e nubi sparse. Le piogge leggere colpiranno alcune aree della Lazio e del Gran Sasso .

Al Sud , il cielo sarà prevalentemente sereno, ma ci saranno possibili precipitazioni leggere sulle zone montuose, in particolare sulle dorsali lucane .

29 novembre 2024:

Nubi sparse con ampie schiarite interesseranno gran parte del Nord-Ovest . Al Centro-Sud , le condizioni saranno abbastanza stabili, con cieli per lo più sereni e qualche nuvolosità sulle dorsali appenniniche .

30 novembre 2024:

Un altro giorno con condizioni meteo miste . La Liguria vedrà il cielo più nuvoloso, mentre nel resto del Nord ci saranno schiarite più ampie, con locali nevicate sulle Alpi .

Al Centro , il cielo sarà sereno o leggermente nuvoloso, con una leggera instabilità nelle zone montuose .

Anche al Sud , il tempo sarà generalmente sereno, ma qualche nuvola potrebbe causare brevi piogge sulle zone montuose della Sicilia .

1 dicembre 2024:

Il cielo sarà principalmente sereno al Nord-Ovest , con nuvole sparse al Nord-Est e qualche pioggia locale sulla Romagna .

Al Centro-Sud , le temperature rimarranno nella media stagionale, ma occasionali rovesci di neve sono previsti sul Gran Sasso e su alcune dorsali appenniniche .

2 dicembre 2024:

Il tempo sarà decisamente più stabile con ampie schiarite su gran parte del Centro-Nord. Tuttavia, ci potrebbero essere precipitazioni deboli su alcune aree appenniniche.

Nel Sud, piogge moderate interesseranno principalmente le dorsali calabresi, mentre le Isole Maggiori vedranno cieli prevalentemente sereni, salvo occasionali neve sui rilievi.

Situazione a lungo termine

Nel lungo periodo, a partire dal 3 dicembre, l'anticiclone dovrebbe rimanere dominante, ma non è da escludere l'arrivo di nuove perturbazioni che potrebbero interessare le regioni centrali e meridionali. Le temperature potrebbero oscillare tra i valori tipici del periodo e temperature leggermente sotto la media al Sud, a causa di fenomeni di instabilità atmosferica.

Il mese di dicembre si avvicina quindi con condizioni meteo in miglioramento, ma con il rischio di occasionali abbassamenti di temperatura e fenomeni di neve sulle zone montuose, specialmente al Sud e nelle zone interne.