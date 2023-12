Previsioni Meteo Italia per l'Immacolata e il Weekend: Maltempo, Neve e Forti Venti in Arrivo

Una profonda circolazione ciclonica si sta sviluppando sull'Italia, portando piogge, temporali e nevicate accompagnate da venti di tempesta. L'evoluzione della situazione per l'Immacolata e il weekend del 9-10 dicembre presenta ancora alcune incertezze, ma la maggior parte dei modelli matematici indica che il vortice si formerà nel Golfo del Leone, scivolando inizialmente verso la Sardegna e poi verso lo Stretto di Sicilia.

Sebbene le zone colpite possano variare in base alla traiettoria esatta, sembra che le regioni occidentali della Penisola, in particolare Nordovest, Isole Maggiori e Sud, saranno più colpite, con un coinvolgimento parziale delle regioni centrali tirreniche. È importante notare che anche una piccola variazione potrebbe portare a cambiamenti significativi nella situazione.

Nel dettaglio, la giornata dell'Immacolata inizierà con molte nubi e precipitazioni diffuse, anche a sfondo temporalesco, sulla Sardegna e parte del Nordovest, soprattutto Liguria e Piemonte. Sulle zone più occidentali del Piemonte, data la bassa temperatura, non è esclusa la possibilità di nevicate a quote basse. Il resto del Nord, così come la fascia tirrenica centrale e il Sud, dovrebbero vedere un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni significativi.

Durante la giornata, il movimento del vortice verso sud o sudest coinvolgerà fortemente la Sardegna e gradualmente anche la Sicilia. Altrove, la nuvolosità potrebbe aumentare, soprattutto sulla fascia centrale tirrenica, ma i fenomeni non dovrebbero essere rilevanti. Da notare sarà la forte ventilazione ciclonica con raffiche fino a 100 km/h su Mar Ligure, Sardegna e Tirreno. Le temperature potrebbero rimanere leggermente al di sotto della media al Nord e sul medio Adriatico, mentre altrove saranno in linea con il periodo.

Sabato 9 dicembre, il vortice dovrebbe spostarsi sullo Stretto di Sicilia, mantenendo sotto scacco la Sicilia e l'estremo Sud Peninsulare, in particolare la Calabria ionica. Alcune piogge potrebbero interessare anche Campania, Basilicata e Puglia. Altrove, il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato con una ventilazione tesa o forte. Le temperature non subiranno particolari variazioni.

Domenica 10 dicembre, con il minimo che si spingerà ulteriormente verso l'Africa, l'instabilità dovrebbe attenuarsi anche al Sud, mentre nel resto della Penisola dovrebbe prevalere il sole. Le temperature dovrebbero registrare un lieve aumento per tutti.