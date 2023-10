Previsioni Meteo: Temperature Mite e Poco Freddo all'Orizzonte

Le temperature rimangono in generale miti, spesso superiori alla media stagionale, grazie al dominio del flusso atlantico, che influisce sulla circolazione atmosferica in tutta Europa. Questo flusso, tipicamente umido e mite, è caratteristico dell'inizio dell'autunno. Almeno fino alla fine di ottobre, non vedremo il freddo in Europa.

Anche l'Italia non sarà da meno in termini di temperature sopra la media, grazie all'influenza dell'Appennino, che divide il clima del versante tirrenico da quello adriatico. Nei prossimi giorni, dopo un temporaneo aumento termico dovuto all'approfondimento di una saccatura atlantica che porterà cattivo tempo, soprattutto martedì, il regime termico si stabilizzerà su valori piuttosto miti. Lungo l'Adriatico, grazie all'effetto favonico delle correnti, potremo osservare massime e minime sopra la media.

Ecco cosa ci attendiamo per i prossimi giorni:

LUNEDÌ:

Nel Centro e Sud, le temperature massime torneranno sopra la media, con punte di 28°C possibili in Sardegna e Sicilia.

MARTEDÌ:

Le temperature massime rimarranno sopra la media, soprattutto al Centro e al Sud, con qualche eccezione.

In serata, le temperature scenderanno con l'arrivo della perturbazione.

MERCOLEDÌ:

Ci sarà una diminuzione delle temperature al Centro-Nord e in Campania.

Tuttavia, alcune zone del medio Adriatico manterranno valori sopra la media.

Nel Sud, le condizioni di caldo anomalo persistono, con punte di 28/29°C tra Sicilia e Calabria.

GIOVEDÌ:

Le temperature avranno poche variazioni, con lievi aumenti locali e diminuzioni.

Saranno sopra la media lungo l'Adriatico, dalla Romagna alla Puglia, nel basso Tirreno e sulle Isole maggiori.

Altrove, le temperature saranno più in linea con la media stagionale.

VENERDÌ:

Si prevede un leggero e ulteriore aumento delle temperature, abbastanza generalizzato.

Gran parte della Penisola sarà sopra la media, ad eccezione della Campania e della Liguria.

Il clima sarà molto umido nell'area tirrenica e al Nord, mentre sarà più asciutto sull'Adriatico e nello Ionio.

GIORNI SUCCESSIVI: