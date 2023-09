Previsioni Meteo della Settimana: Maltempo in Arrivo, Concentrato sul Centro-Sud

La settimana a venire vedrà una serie di variazioni climatiche in Italia, con particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud.

Domenica 24 settembre:

Nord: Al mattino, si registrerà una residua instabilità sulla Romagna, ma con un progressivo miglioramento. Altrove sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature stabili e massime tra 21 e 25 gradi.

Centro: Previsti rovesci e temporali, talvolta intensi, nelle Marche e in Abruzzo, ma in attenuazione verso sera. Migliora sulle regioni di Toscana, Umbria e Lazio, con temperature in calo e massime tra 21 e 25 gradi.

Sud: Variabilità con rischio di rovesci o temporali, soprattutto nelle zone del basso Adriatico, Lucania e sul versante tirrenico. Temperature in calo, con massime tra 21 e 26 gradi.

Lunedì 25 settembre:

Nord: Si prevede un tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nuvolo innocuo sull'Emilia Romagna ma senza fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 24 e 27 gradi.

Centro: Nubi irregolari con brevi piovaschi sul versante adriatico, in graduale attenuazione durante la giornata. Sulle zone tirreniche, si prevede sole. Le temperature saliranno, con massime tra 22 e 26 gradi.

Sud: Persiste l'instabilità con rovesci e temporali, talvolta intensi, su Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria ionica. Le temperature subiranno ulteriori flessioni, con massime tra 20 e 25 gradi.

Martedì 26 settembre:

Nord: Prevalenza di alta pressione e cielo sereno. Alcune nuvole sparse sull'Emilia Romagna ma senza precipitazioni significative. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 26 e 28 gradi.

Centro: Giornata soleggiata sul versante tirrenico, con poche nubi lungo l'Adriatico ma senza precipitazioni consistenti. Sul Tirreno, le temperature saliranno ulteriormente, con massime tra 24 e 27 gradi.

Sud: Persiste l'instabilità con rovesci e temporali, localmente intensi, sulle regioni di Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria ionica. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 20 e 25 gradi.

In generale, queste previsioni mostrano una tendenza verso il miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutto il Paese dopo le prime giornate di instabilità. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d'occhio le previsioni locali per le ultime informazioni sul meteo nella vostra zona.