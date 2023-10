Previsioni Meteo per il Lungo Ponte di Halloween e Ognissanti: Possibili Precipitazioni in Vista

Un flusso atlantico persiste con forza e porta nuove perturbazioni sul territorio italiano. Molti si interrogano già sulle condizioni meteo che accompagneranno il lungo ponte tra fine ottobre e inizio novembre, che abbraccia domenica 29 ottobre fino a mercoledì 1 novembre, includendo la festa di Halloween il 31 ottobre.

Cerchiamo di fornire una risposta a questa domanda, pur non potendo offrire dettagli eccessivamente precisi per il momento. Le informazioni attuali suggeriscono che l'andamento atmosferico in Europa continuerà a essere caratterizzato da masse d'aria umida oceanica predominante. Pertanto, nel periodo in questione, l'Italia potrebbe vedere l'arrivo di almeno una, se non due perturbazioni, accompagnate da precipitazioni più o meno abbondanti.

Già dalla giornata di domenica, potremmo assistere al passaggio di una fase di instabilità, e poi il tempo potrebbe ulteriormente peggiorare tra lunedì e martedì, a causa dell'arrivo di un nuovo fronte perturbato. Al momento, è difficile prevedere con certezza i tempi e l'intensità delle piogge, ma in generale, le regioni più esposte alle precipitazioni dovrebbero essere quelle settentrionali e le zone costiere centrali fino alla Campania. L'estremo Sud e le regioni orientali potrebbero godere di una protezione relativa.

Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno forti abbassamenti termici; eventuali diminuzioni saranno legate alla pioggia, ma nel complesso il clima rimarrà relativamente mite. Rimarrà da vedere se nei prossimi aggiornamenti si potrà fornire una previsione più precisa.