Previsioni meteo: Intensa instabilità da metà settimana, freddo in arrivo venerdì dal Nord Europa

Dal 12 al 14 febbraio, piogge e freddo colpiranno il Centro-Nord Italia, con un calo termico previsto al Nord, stabilità al Sud.

Analisi meteo della settimana: Possibile instabilità e freddo imminente al Centro-Nord Italia

A partire da mercoledì 12 febbraio, le condizioni meteorologiche sull'Italia si caratterizzeranno per una diffusa nuvolosità e un aumento dei piovaschi soprattutto nelle aree del Centro-Nord, mentre le regioni del Sud godranno di cieli più sereni. La giornata di giovedì 13 continuerà con il persistere di nubi e piogge sparse, che interesseranno soprattutto Toscana, Umbria, Lazio, ma anche la Sicilia, con possibili rovesci e temporali localizzati. La situazione climatica diventerà più instabile già da venerdì 14 febbraio, con il ritorno di piogge e neve in alcuni settori, accompagnato da un sensibile calo termico al Nord.

Previsioni per mercoledì 12 febbraio 2025

Al Nord, il cielo si presenterà coperto con piogge leggere e intermittenti che tenderanno a diminuire nel pomeriggio. Sulle Alpi, la neve si concentrerà a partire dai 1200 metri di quota. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 6 e 11 gradi.

Al Centro, le condizioni meteo risulteranno altrettanto variabili, con cielo nuvoloso e piogge che interesseranno maggiormente la Toscana e si estenderanno a Umbria, Marche e Lazio nel corso della giornata. Non sono da escludere locali rovesci. Le temperature saliranno leggermente, con massime tra 10 e 14 gradi.

Al Sud, le nuvole si alterneranno a ampie schiarite, con piogge isolate in Sicilia e al mattino anche in Sardegna. Le temperature si manterranno stabili, con massime che oscilleranno tra 11 e 16 gradi.

Previsioni per giovedì 13 febbraio 2025

Il Nord vedrà ancora un cielo coperto e la formazione di nebbie sulla pianura piemontese. I piovaschi diventeranno più frequenti la sera su Friuli Venezia Giulia e Romagna, mentre altrove si osserveranno schiarite. Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi tra 7 e 11 gradi.

Al Centro, il cielo sarà nuvoloso con piogge intermittenti che riguarderanno principalmente la Toscana, l'Umbria e il Lazio, dove potrebbero verificarsi anche temporali in serata. La neve scenderà sopra i 1500 metri. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime che raggiungeranno valori tra 11 e 15 gradi.

Al Sud, il clima risulterà più stabile con ampie schiarite, anche se qualche fenomeno isolato potrà interessare la Sicilia centro-orientale e il Salento. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 13 e 17 gradi.

Previsioni per venerdì 14 febbraio 2025

L'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa causerà instabilità in gran parte del Nordest, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con neve che scenderà anche a bassa quota. Le schiarite si faranno più evidenti nel Nordovest. Le temperature caleranno sensibilmente, con massime che si attesteranno tra 6 e 10 gradi.

Al Centro, il clima diventerà decisamente instabile con piogge e rovesci diffusi. Le nevicate si abbasseranno fino a bassa quota sull'Appennino settentrionale. In Abruzzo le condizioni saranno più favorevoli, con ampie schiarite. Le temperature caleranno ulteriormente, con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Anche al Sud, il tempo risulterà incerto, con piogge e rovesci che interesseranno principalmente la Sicilia, la Calabria e il Salento. La sera, i fenomeni si estenderanno anche alla Campania. Tuttavia, il cielo sarà più sereno nelle altre zone, con temperature stabili tra 13 e 17 gradi.

Tendenze per il weekend

Per sabato 15 febbraio, il Nord-Ovest vedrà schiarite sulla riviera ligure e cieli sereni altrove. Nel Nord-Est il tempo rimarrà più coperto, con piogge leggere in Romagna. Al Centro, il cielo si presenterà variabile, con piogge leggere sulla Toscana e neve in montagna, mentre al Sud il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con piogge sparse, in particolare sulle Murge e la dorsale lucana.

Infine, per domenica 16 febbraio, il tempo si manterrà generalmente sereno o con ampie schiarite, specialmente al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero esserci qualche pioggia sparsa sulla dorsale molisana e sulle Murges.

La settimana si concluderà quindi con un'ulteriore accentuata instabilità al Centro-Nord, mentre il Sud vedrà un ritorno della stabilità. Le temperature saranno generalmente più basse al Centro-Nord, mentre rimarranno miti al Sud.

In sintesi, la settimana si preannuncia instabile, con un calo termico che interesserà in particolare le regioni settentrionali e centrali, mentre le temperature al Sud rimarranno più miti.