Previsioni meteo: Nuove perturbazioni in arrivo, weekend con calo termico

Una settimana di tempo instabile con piogge e calo delle temperature, in attesa di un netto abbassamento termico previsto per il weekend.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica con una serie di perturbazioni in arrivo, che causeranno una leggera diminuzione delle temperature e piogge isolate in diverse zone d'Italia. Mercoledì 8 gennaio, un'area di nuvolosità irregolare interesserà il Centro-Nord, portando con sé fenomeni deboli, talvolta nevosi sulle Alpi. Le temperature scenderanno lievemente, con massime tra i 6 e i 10°C al Nord, mentre il Centro avrà massime tra i 13 e i 17°C. Il Sud godrà di maggiore sole, ma con qualche disturbo nuvoloso su Sardegna e basso Tirreno, mantenendo le temperature tra i 13 e i 18°C.

Giovedì 9 gennaio, una nuova perturbazione attraverserà il paese, con piogge e temporali principalmente al Centro-Nord, dove il calo termico sarà più marcato. Al Nord-Ovest si verificheranno ampie schiarite, ma resterà instabile in alcune aree come la Liguria, la Lombardia e il Triveneto, con neve che scenderà fino a quote più basse, dai 900 ai 1100 metri. Le temperature al Nord-Ovest scenderanno, con massime tra 6 e 11°C. Al Centro, i fenomeni saranno intermittenti, alternando piogge e schiarite, mentre il Sud avrà un cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco in arrivo. Le massime al Centro e al Sud si manterranno tra 12 e 18°C.

Venerdì 10 gennaio, il tempo al Nord vedrà la neve cadere solo sui confini alpini, mentre il resto del territorio avrà tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, si prevedono nebbie al mattino, in particolare nelle pianure. Le temperature continueranno a calare, con massime comprese tra 5 e 9°C. Al Centro, saranno possibili disturbi locali tra l’Appennino e l’Adriatico, con fenomeni più contenuti sulle regioni tirreniche. Le temperature scenderanno ulteriormente, con massime tra 9 e 13°C. Al Sud, nuvolosità irregolare e qualche piovasco isolato interesseranno le regioni peninsulari, mentre in Sardegna e Sicilia ci sarà maggiore sole.

Sabato 11 gennaio, l’alta pressione sembra riprendersi al Nord-Ovest, con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombarde e piemontesi. Il tempo sarà più nuvoloso e variabile nelle Alpi occidentali, ma si prevedono condizioni serene sulle Alpi centrali. Al Centro, il Tirreno avrà cieli nuvolosi, con aperture in alcune zone, mentre sul litorale adriatico si prevedono schiarite. Sul Sud, una maggiore copertura nuvolosa sarà presente sulla dorsale calabra e sui litorali tirrenici, con piogge moderate. In Sicilia e Sardegna, il tempo sarà variabile, con piogge sparse.

Per domenica 12 gennaio, il Nord-Ovest vedrà cieli parzialmente nuvolosi e ampie schiarite sulle Alpi occidentali, mentre il resto del paese sarà caratterizzato da tempo più stabile. Al Centro, il Tirreno continuerà ad avere cieli nuvolosi, con neve sul Gran Sasso, mentre l’Adriatico sarà prevalentemente sereno. Il Sud sarà colpito da piogge più intense, in particolare sulla dorsale molisana e sul litorale ionico, mentre le isole maggiori sperimenteranno un tempo variabile con piogge leggere su Cagliari.

Lunedì 13 gennaio, l’instabilità tenderà a diminuire, con cieli sereni al Nord e parzialmente nuvolosi al Centro-Sud. Alcune aree del Tirreno e dell’Adriatico potrebbero vedere deboli piogge, ma nel complesso si prospetta un miglioramento del tempo, con temperature che rimarranno fresche ma senza particolari abbassamenti.