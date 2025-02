Previsioni meteo: Piogge e neve al nord, clima instabile in tutta Italia

Un mix di correnti da est e ovest determinerà instabilità in Italia, con temperature miti e fenomeni variabili tra piogge e nevicate sulle montagne.

L'Italia si prepara ad affrontare una settimana di instabilità meteo. Le correnti fredde provenienti dall'Est e quelle più miti atlantiche si scontreranno in Europa, influenzando anche il nostro paese. Nonostante il blocco russo-scandinavo, che potrebbe portare un po' di freddo, non si prevede il gran gelo in Italia. Tuttavia, le correnti non riusciranno a spingersi troppo verso sud, e l'Atlantico avrà il predominio, limitando il freddo ma portando comunque piogge e neve a quote più alte al Centro-Nord.

Durante il lunedì 10 febbraio, un fronte perturbato in arrivo dalla Francia porterà un tempo grigio e nuvoloso soprattutto al Nord Italia, con precipitazioni intermittenti. Sulle Alpi le nevicate saranno deboli, possibili a quote comprese tra 1100 e 1300 metri. Al Centro, le nubi saranno irregolari e la Toscana e la fascia tirrenica potrebbero essere interessate da piogge deboli, mentre al Sud si osserveranno fenomeni residui ma il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature subiranno un lieve calo, con un’aria orientale che rinforzerà la ventilazione.

Il martedì 11 febbraio vedrà una continuazione delle correnti da est, ma l'ingresso di aria più mite dall'Atlantico manterrà la situazione instabile soprattutto al Centro-Nord. Le precipitazioni saranno per lo più deboli e diffuse, senza grandi fenomeni al Sud, dove il sole prevarrà. Le temperature resteranno stabili, ma la ventilazione orientale continuerà a influire sul clima.

Mercoledì 12 febbraio, una bassa pressione proveniente dal Mediterraneo occidentale porterà maggiore instabilità, con fenomeni anche più intensi, soprattutto al Centro-Nord. Le nevicate si faranno più consistenti sui rilievi, forse anche fino alle colline alte al Nordovest. La temperatura al Centro-Sud potrebbe subire un aumento, e la ventilazione tenderà a rinforzarsi. La seconda metà della settimana continuerà a essere caratterizzata da un mix di correnti che si scontrano, determinando un tempo ambiguo tra periodi di stabilità anticiclonica e improvvisi episodi di instabilità locale.

Nel complesso, si prevede un andamento meteo piuttosto variabile, con un clima che non sarà troppo freddo ma che si manterrà sotto l'influenza di queste correnti contrastanti. La settimana, quindi, avrà un andamento incerto, con possibili aggiornamenti man mano che la situazione evolverà.