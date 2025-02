Previsioni meteo: freddo e pioggia si alternano fino a inizio marzo

Tra fine febbraio e inizio marzo, l'Italia vedrà una mix di freddo, pioggia leggera e qualche perturbazione atlantica. Le temperature rimarranno sotto la media stagionale.

Il meteo per i prossimi giorni si preannuncia piuttosto variabile. L’Italia rimarrà al centro di una situazione di instabilità atmosferica dovuta alla presenza di aria fredda che, pur rimanendo lontana dal territorio, causerà un abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale. I venti freddi sono destinati a diminuire gradualmente, dando spazio a un rialzo termico che coinvolgerà tutto il Paese.

Nel corso della settimana, le precipitazioni non si faranno particolarmente intense. Le piogge saranno più probabili al Sud, mentre alcune zone della Toscana e delle regioni tirreniche centrali potrebbero sperimentare fenomeni più isolati. Al contrario, il Nord Italia resterà in gran parte asciutto, con alcune nuvole sparse che potrebbero dare luogo a piogge leggere nelle aree più occidentali. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto già da giovedì 27 febbraio, quando l’influenza di un anticiclone farà alzare la pressione atmosferica, favorendo schiarite nelle zone settentrionali e centrali.

Anche l’ultima settimana di febbraio vedrà l’ingresso di alcune perturbazioni atlantiche, che potranno portare precipitazioni e un lieve aumento delle temperature. La prima settimana di marzo continuerà sulla stessa scia, con una pressione atmosferica sopra la media che, tuttavia, non impedirà il passaggio di alcuni fronti perturbati.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 28 febbraio, al Nord-Ovest, il tempo sarà prevalentemente sereno, con possibili nuvole sulle pianure lombarde e piemontesi. Le Alpi rimarranno in gran parte libere da fenomeni, mentre nelle aree più interne, come le Dolomiti, si potranno verificare locali piogge o nevicate deboli. Al Centro, le precipitazioni interesseranno principalmente il Tirreno, con pioggia debole in Toscana e fenomeni più intensi altrove. Il Sud, pur restando nuvoloso, non vedrà particolari perturbazioni.

L’arrivo di marzo non porterà grandi cambiamenti nelle condizioni meteo, anche se il miglioramento già in corso continuerà, con sole e schiarite predominanti soprattutto al Nord e lungo le coste. La Toscana vedrà condizioni meteo migliori nella giornata di sabato 1 marzo, mentre la Sicilia sarà ancora protagonista di alcuni episodi di pioggia debole.

Seppur l'influenza dell'anticiclone avrà il predominio, le perturbazioni atlantiche non mancheranno e potrebbero portare freddo e precipitazioni localizzate nel periodo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nonostante il tempo generalmente stabile, i primi giorni del mese prossimo potrebbero far registrare temperature sotto la media nelle aree montane, mentre il clima mite persisterà al Sud.