Previsioni meteo le proiezioni previste fino a ferragosto

METEO PRIMA META' SETTIMANA.

Sin dalle prime ore della nuova settimana l'anticiclone torna a rinforzarsi sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo centrale, spingendo verso levante la configurazione depressionaria responsabile del maltempo di domenica.

Un miglioramento è quindi atteso sull'Italia, che si confermerà anche nei giorni successivi, salvo la formazione di alcuni temporali pomeridiani sulle zone montuose martedì, specie sui rilievi lombardo-veneti, con possibili sconfinamenti preserali alle pedemontane del Triveneto.

Successivamente il flusso perturbato atlantico manterrà la sua posizione tra il Regno Unito e la Scandinavia e la sua azione sull'Italia sembra risultare ad oggi marginale.

Sarà comunque in grado di provocare temporali sulle zone alpine e prealpine mercoledì pomeriggio, con possibile coinvolgimento anche della Pianura Padana, specie delle zone a nord del Po.

Condizioni anticicloniche invece sul resto d'Italia, con tempo più stabile e clima estivo, senza eccessi di calore.

METEO SECONDA META' SETTIMANA.

Conseguenze simili anche nella giornata di giovedì quando dalle Alpi si sganceranno rovesci e temporali pomeridiani che sconfineranno in serata all'alta Val Padana, mentre sul resto d'Italia continuerà a prevalere il bel tempo, con clima estivo ma senza eccessi di calore.

Qualche cambiamento in più potrebbe manifestarsi a ridosso del prossimo weekend, quando dal Nord Africa sembrerebbe innalzarsi un'onda calda destinata a far aumentare le temperature al Sud e sulle isole maggiori, con valori massimi diffusamente oltre i 35°C.

Caldo meno intenso invece al Nord, con tempo stabile salvo qualche fenomeno diurno sulle zone alpine.