Previsioni meteo: ondata di freddo artico porta piogge, temporali e neve sull'Italia

Un'ondata di aria fredda proveniente dall'Artico continentale si prepara a colpire l'Italia, portando un calo delle temperature, temporali intensi e nevicate fino a bassa quota sull'Appennino. Ecco tutti i dettagli sulle condizioni previste nei prossimi giorni.

Giovedì, l'arrivo di questa massa d'aria fredda modificherà il quadro meteorologico su gran parte della Penisola. Al Nord, il sole predominerà lungo l'arco alpino, mentre altrove si registreranno addensamenti nuvolosi sparsi, accompagnati da fenomeni locali sull'Emilia Romagna e qualche nevicata sull'Appennino emiliano a quota intorno ai 1000 metri nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno gradualmente, con residui di nuvolosità sulla Romagna in dissolvimento.

Al Centro, le regioni adriatiche saranno caratterizzate da un clima instabile, con piogge e possibili temporali. Le nevicate interesseranno l'Appennino centrale, generalmente al di sopra dei 1000-1300 metri, ma non si escludono episodi sotto tale quota. Sulla fascia tirrenica, il cielo risulterà prevalentemente nuvoloso, con possibili precipitazioni fugaci, specie nel Lazio.

Il Sud Italia vedrà condizioni meteorologiche variabili, con piogge e temporali più intensi sul versante adriatico e sull'Appennino meridionale. Dalla serata, le nevicate faranno la loro comparsa sull'Appennino molisano e campano. Inoltre, i temporali si estenderanno anche alla Calabria e alla Sicilia tirrenica verso la notte. Altrove, la copertura nuvolosa sarà irregolare e le precipitazioni saranno perlopiù occasionali.

Le temperature subiranno un ulteriore calo, particolarmente sensibile lungo la costa adriatica e nel Sud, con venti moderati o forti provenienti dai quadranti settentrionali. I mari si presenteranno molto mossi, rendendo difficoltosa la navigazione.

Previsioni per venerdì: al Nord, la giornata inizierà con la presenza di foschie o banchi di nebbia sulla Val Padana, ma si dissolveranno rapidamente, lasciando spazio a un cielo sereno per il resto della giornata. Al Centro, la nuvolosità insisterà ancora lungo le coste adriatiche, con precipitazioni residue sull'Abruzzo e qualche nevicata sull'Appennino. Altrove, prevarrà il sole. Al Sud, l'instabilità proseguirà su Molise, Puglia, Basilicata e basso Tirreno, con rovesci, temporali e nevicate oltre i 1300-1500 metri, ma con un miglioramento atteso verso sera. In Campania e Sardegna, invece, prevarrà un cielo più limpido.

Le temperature continueranno a calare leggermente al Sud, con venti ancora sostenuti da nord e mari agitati, confermando la presenza di un contesto meteorologico turbolento.