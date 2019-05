Previsioni meteo per la seconda decade di maggio

La seconda parte del mese di Maggio non vedrà ancora una stabilità assoluta. Gli effetti del precedente Final Warming si avvertiranno ancora sulla circolazione europea. Gli anticicloni infatti dovrebbero rimanere un po' in disparte posizionando la propria roccaforte ad ovest della Penisola.

Nel periodo 14-15 Maggio, periodo a cui si riferisce questa tendenza, un promontorio anticiclonico dovrebbe rafforzarsi dal Nord Africa verso Spagna, Francia e Regno Unito dove si potrebbero avere i primi caldi estivi. Di contro, sul bordo orientale dell'anticiclone, masse d'aria relativamente più fresche dai quadranti settentrionali, punterebbero i Balcani ed il Mar Nero al seguito di veloci perturbazioni.

L'Italia si troverebbe a metà strada tra queste due tipi di circolazioni con un tempo tra il variabile e l'instabile sui versanti orientali, Appennino e Sud Italia, zone dove ci potrebbe essere occasione per qualche fenomeno. Altrove le condizioni meteo risulterebbero più stabili.

Il clima risulterebbe gradevole; le temperature stante il tipo di circolazione si manterrebbero lievemente sotto le medie tipiche del periodo.



Tale andamento, seppur con temperature in ripresa, dovrebbe proseguire anche nella terza decade di Maggio ma per il momento non si intravedono ondate di caldo.