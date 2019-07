Previsioni meteo per la seconda settimana di luglio, in arrivo forti temporali

L'anticiclone africano, che pur con alcune modulazioni continuerà ad interessarci fino al weekend, dovrebbe ritirarsi verso i propri luoghi di origine nella prossima settimana, almeno parzialmente. Questo consentirà ad una blanda ma insidiosa saccatura presente su Francia e Spagna di avvicinarsi verso l'Italia dal 7-8 luglio, richiamata da una circolazione ciclonica recidiva sul Nordest dell'Europa. In questo contesto ci attendiamo un tempo più dinamico soprattutto al Centro-Nord: l'Estate dunque si mostrerà più capricciosa in questa fase, con particolare riferimento al periodo 8-12 luglio, sebbene questo non significherà che non mancheranno parentesi assolate, anzi. Il sole non mancherà affatto, tuttavia potrà essere intervallato da qualche temporale in più, anche di forte intensità.



TEMPORALI PIU' FREQUENTI E TEMPERATURE IN CALO. Già domenica al Nord si dovrebbero avvertire le prime avvisaglie con tempo tendenzialmente più instabile, da lunedì 8 luglio e nei giorni successivi il tempo sarà ulteriormente instabile dapprima al Nord, poi anche al Centro, con coinvolgimento seppur più marginale anche del Sud Italia.

I temporali risulteranno localizzati ma più frequenti, anche di forte intensità stante la presenza di aria calda e umida preesistente: non si escludono dunque locali grandinate, raffiche di vento improvvise e violente o anche nubifragi, i fenomeni saranno intervallati da belle parentesi assolate; tuttavia ci sarà da mettere in conto anche la possibilità di temporali talora forti.

Il contesto climatico si manterrà comunque estivo, anche se le temperature subiranno un generale calo, con smorzamento della canicola soprattutto al Centro-Nord ( si passerà dunque da un caldo intenso ed afoso a un caldo più 'normale' ).

Le estreme regioni meridionali potrebbero invece ancora essere interessate dal grande caldo almeno nella prima parte della nuova settimana.