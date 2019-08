Previsioni meteo per la settimana di ferragosto

Le ultime proiezioni per la settimana di Ferragosto sono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere.

Tra l'altro parliamo di un'intera settimana e di quelli che potrebbero essere solo un paio di passaggi instabili, anche piuttosto veloci che comprometterebbero solo parzialmente e localmente le vacanze.

Detto questo va descritta la situazione generale su scala europea che vede schierati da un lato la depressione anglo-scandinava e dall'altro l'anticiclone azzorriano-africano.

Le perturbazioni associate al vortice viaggeranno alte in latitudine e in una prima fase affonderanno più a ovest richiamando sull'Italia la matrice più calda dell'anticiclone, quella africana.

La settimana si aprirà quindi con tempo sostanzialmente soleggiato e con clima molto caldo ovunque a scanso di qualche temporale sulle Alpi.

A seguire il flusso instabile piegherà verso est e accompagnerà una veloce perturbazione sull'Europa centrale tra martedì e mercoledì, questo passaggio porterà dei temporali al Nord soprattutto sulle zone alpine e prealpine ma occasionalmente anche sui settori di pianura, sul resto della Penisola il tempo dovrebbe reggere ancora molto bene.

Al seguito di questo fronte la pressione dovrebbe tornare ad aumentare e quindi la giornata di Ferragosto potrebbe risultare nel complesso buona o discreta per tutti ma dal 16 agosto sull'Italia settentrionale potrebbe arrivare una nuova perturbazione con effetti questa volta anche sulle regioni centrali.

Anche questo sarebbe un passaggio molto veloce che terminerebbe entro il 17.

Il transito di questi impulsi sancirebbe il ritorno ad un clima meno caldo al Nord e su parte del Centro mentre al Sud resisterebbe l'anticiclone africano con clima molto caldo.

Questi ad oggi i dettagli che possiamo darvi ma ammettendo sempre la possibilità che l'evoluzione potrebbe mutare, speriamo in condizioni più favorevoli.