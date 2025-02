Previsioni meteo settimana: Piogge in arrivo e neve sulle montagne

Nuove perturbazioni previste per la settimana, con piogge a tratti e nevicate in montagna; situazione variabile in tutta Italia, con sole al Sud.

Le previsioni per i prossimi giorni segnano un ritorno delle piogge su diverse regioni, con neve sulle Alpi e in Appennino. Il lunedì 10 febbraio inizierà con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, dove si registrano schiarite in Piemonte e Trentino. Qui, sono attesi deboli fenomeni nevosi a quote superiori ai 1200 metri, con temperature tra i 6 e i 12°C. Al Centro, invece, la Toscana vedrà un cielo più coperto dal pomeriggio, con qualche fenomeno isolato. Più soleggiato altrove, con temperature comprese tra i 12 e i 16°C. Al Sud, si segnalano residui di piogge in Sicilia, con il resto del territorio più asciutto e temperature variabili tra 11 e 16°C.

Per martedì 11 febbraio, la situazione meteo si farà più instabile. Al Nord si prevedono precipitazioni intermittenti, con neve che potrebbe cadere sulle Alpi tra i 1100 e i 1600 metri. Le temperature si manterranno simili a quelle del giorno precedente, con massime che vanno dai 6 agli 11°C. Al Centro, nuvolosità diffusa e piogge locali interesseranno la Toscana, con neve a quote medio-alte sull’Appennino. Le massime qui scenderanno leggermente, tra i 10 e i 14°C. Il Sud vedrà una giornata più variabile, con qualche pioggia isolata sulla Sardegna e in Campania, ma ampie schiarite altrove. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Il mercoledì 12 febbraio vedrà nuvolosità diffusa in tutta Italia, con piogge sparse al Centro-Nord. Le Alpi riceveranno nuove nevicate a quote di circa 1000/1300 metri, con temperature stabili e massime tra 6 e 11°C. Al Centro, le precipitazioni interesseranno soprattutto la Toscana, mentre altrove saranno più isolate, con neve a quote alte. Le massime si attesteranno tra i 10 e i 14°C. Al Sud, la situazione sarà meno perturbata, con il rischio di piogge localizzate in Sicilia, Calabria e Salento, ma ampie schiarite altrove. Le temperature varieranno tra i 11 e i 16°C.

Guardando più avanti, la tendenza per giovedì 13 febbraio segnala un possibile ritorno della pioggia sulle coste tirreniche, mentre neve è prevista sui Gran Sasso. Venerdì 14 febbraio e sabato 15 febbraio vedranno un quadro simile, con piogge su gran parte delle regioni centrali, e neve sulle Alpi e nelle aree interne dell'Appennino. Previste anche schiarite parziali, soprattutto al Nord-Est e sulle isole maggiori.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da un susseguirsi di perturbazioni, con variabilità meteo e nevicate in montagna, specialmente al Centro-Nord.