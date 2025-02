Previsioni meteo: settimana tranquilla, ma attenzione a qualche pioggia locale

L’anticiclone dominerà la scena con cielo sereno, ma il week-end porterà nuvole e piogge isolate. Ecco dove potrebbero esserci i disturbi maggiori.

La settimana che si apre porterà con sé una prevalenza di tempo stabile grazie all'anticiclone che si estende sull'Europa centro-meridionale. Tuttavia, non mancheranno eccezioni meteo, con qualche disturbo temporaneo soprattutto al Centro e al Sud. Le temperature sono destinate ad aumentare leggermente, pur mantenendosi nella fascia moderata.

Per giovedì 20 febbraio, al Nord Italia, il cielo sarà in gran parte sereno, con qualche sporadico addensamento nuvoloso sull'Emilia Romagna. Le temperature saliranno di qualche grado, ma non oltre i 7-11 gradi. Gelate notturne potrebbero verificarsi nelle valli più fredde. Al Centro, il tempo sarà più variabile, con una nuvolosità irregolare che darà luogo a qualche isolata pioviggine lungo la fascia tirrenica. Le temperature saliranno lievemente, raggiungendo valori tra i 9 e i 13 gradi. Più a sud, la modesta instabilità sarà evidente, con nuvolosità più intensa soprattutto sulla bassa Calabria e in parte della Sicilia. Le temperature varieranno tra i 10 e i 14 gradi, senza grosse variazioni.

Venerdì 21 febbraio, il tempo rimarrà stabile al Nord, con cieli in prevalenza sereni o solo leggermente nuvolosi. L'alta Liguria vedrà un incremento della nuvolosità, con piogge che potrebbero interessare il Levante in serata. Le temperature continueranno il loro lieve rialzo, con valori compresi tra 8 e 12 gradi. Al Centro, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma qualche pioggia locale è prevista sull'alta Toscana nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 10 e 14 gradi. Al Sud, il cielo rimarrà per lo più poco nuvoloso, ma le isole maggiori (soprattutto la Sicilia) vedranno qualche pioggia sparsa. Le temperature non subiranno modifiche importanti.

Per sabato 22 febbraio, i disturbi interesseranno principalmente la Liguria, la Toscana e la Sicilia con piogge deboli e intermittenti. Il resto del Paese sarà più soleggiato, con una parziale nuvolosità che si farà più compatta solo verso sera. Le temperature caleranno leggermente, con massime tra i 7 e i 12 gradi al Nord e tra i 10 e i 13 gradi al Centro e Sud.

Nel lungo periodo, per domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio, l’instabilità potrebbe aumentare al Sud e sulle isole maggiori, ma il tempo stabile rimarrà predominante sul resto d'Italia. Il ritorno della pioggia è previsto per martedì 25 febbraio, con nuvolosità in aumento su gran parte del Paese.

Nel complesso, la settimana si presenta con un andamento generalmente stabile, ma con qualche episodio di instabilità locale. La stabilità atmosferica dominerà la scena, ma è consigliabile non abbassare la guardia, soprattutto nelle zone a rischio di piogge isolate.