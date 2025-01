Previsioni meteo: weekend di gennaio tra sole, piogge e neve sulle Alpi

Un fine settimana dal clima variabile con piogge sparse e temperature in lieve aumento: scopri la tendenza meteorologica per le prossime giornate.

L’ultimo weekend di gennaio sarà influenzato da un flusso atlantico che porterà una combinazione di correnti umide e temperature miti. Dopo il freddo della seconda decade di gennaio, il tempo sarà dominato da impulsi instabili provenienti dall'Atlantico, che attraverseranno velocemente l'Europa, generando un quadro meteorologico variabile. Secondo le previsioni attuali, il fine settimana si presenterà con precipitazioni a tratti e ampie zone di sereno. Il sistema meteorologico sarà guidato da una depressione posizionata a ovest delle Isole Britanniche, responsabile dell’arrivo di una perturbazione che interesserà il Nord Italia tra sabato sera e domenica. Al Sud e sulle isole maggiori, invece, il tempo sarà più stabile grazie all’azione di un anticiclone subtropicale.

Dal punto di vista delle temperature, valori superiori alla media stagionale sono attesi su gran parte della penisola, fatta eccezione per le regioni settentrionali, in particolare su Lombardia, Emilia-Romagna e Nordovest, dove il termometro rimarrà più contenuto soprattutto nella giornata di domenica. Le precipitazioni previste saranno maggiormente concentrate al Nord, con una prima comparsa di piogge sabato e fenomeni più diffusi nella giornata di domenica. Sulle Alpi, sono attese nevicate, ma solo a quote medio-alte.

In seguito, l’arrivo di correnti nord-atlantiche più marcate potrebbe determinare un aumento dell’instabilità atmosferica e una diminuzione delle temperature, scenario che approfondiremo nei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguire le nostre previsioni per restare informati sugli sviluppi.