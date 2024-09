Previsioni per l'ultimo weekend di settembre: rovesci e temporali locali in arrivo

Instabilità in alcune regioni italiane con possibilità di rovesci intensi e temporali sparsi, ma non si prevede un maltempo diffuso.

Il prossimo fine settimana vedrà una veloce perturbazione attraversare l'Italia, portando con sé rovesci e temporali isolati su alcune regioni. La causa è una saccatura fredda che influenzerà gran parte dell'Europa e alcune zone del nostro Paese. Sebbene questo sistema perturbato si riassorbirà progressivamente nel fine settimana sul Mare del Nord, il suo fronte meridionale riuscirà comunque a transitare sull'Italia, generando una variabilità meteorologica in alcune aree. Tuttavia, non si prevede una situazione di maltempo generalizzato, sebbene alcuni fenomeni locali potrebbero risultare intensi.

Ecco una panoramica dettagliata per i prossimi giorni.

Sabato:

Nordest e parte del Centro-Sud vedranno una moderata instabilità, con possibili piovaschi e locali temporali tra Lazio , Abruzzo , Campania , Molise e la parte occidentale della Sicilia . In queste zone potrebbero verificarsi episodi di pioggia di breve durata, ma in alcuni casi accompagnati da temporali.

e parte del vedranno una moderata instabilità, con possibili piovaschi e locali tra , , , e la parte occidentale della . In queste zone potrebbero verificarsi episodi di pioggia di breve durata, ma in alcuni casi accompagnati da temporali. Nelle altre regioni, il meteo sarà generalmente più stabile, con ampie schiarite e sole prevalente . Le temperature subiranno un lieve calo, specialmente al Centro-Sud , dove la giornata sarà più fresca rispetto ai giorni precedenti.

e . Le subiranno un lieve calo, specialmente al , dove la giornata sarà più fresca rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali, contribuendo a rendere mossi i mari, in particolare il Tirreno centro-settentrionale, dove non si escludono possibili mareggiate.

Domenica:

Il fronte freddo proseguirà il suo percorso verso il Sud , portando ulteriori precipitazioni e temporali su Puglia , Calabria e Sicilia . Anche il medio Adriatico sarà interessato da piovaschi o brevi temporali.

, portando ulteriori e temporali su , e . Anche il sarà interessato da piovaschi o brevi temporali. In altre parti del Paese, le condizioni meteo saranno più serene, con ampi spazi soleggiati . Le temperature scenderanno ulteriormente, anche se il calo sarà meno marcato rispetto al sabato.

. Le scenderanno ulteriormente, anche se il calo sarà meno marcato rispetto al sabato. I venti si intensificheranno da nord, risultando moderati o forti. Di conseguenza, il mare sarà molto mosso o agitato, specialmente lungo le coste adriatiche, dove potrebbero verificarsi mareggiate.

In conclusione, l'ultimo fine settimana di settembre sarà caratterizzato da una situazione meteorologica variabile, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno soprattutto il Sud e parte del Centro. Il Nord e alcune regioni centrali, invece, godranno di periodi più soleggiati, pur con temperature in calo. La ventilazione intensa e i mari mossi saranno un aspetto da tenere in considerazione, specialmente per chi si trova lungo le coste tirreniche e adriatiche.