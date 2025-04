Primo Maggio in Abruzzo: CGIL guida la protesta per lavoro e diritti

In Abruzzo, la CGIL organizza eventi per il Primo Maggio, focalizzandosi su sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori e promozione dei referendum di giugno.

Il Primo Maggio 2025 in Abruzzo si preannuncia come una giornata di intensa mobilitazione, con la CGIL che guida una serie di iniziative volte a mettere in luce le sfide legate al lavoro, alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori. Le manifestazioni, distribuite su tutto il territorio regionale, mirano anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui referendum previsti per l'8 e 9 giugno.

A Giulianova, in provincia di Teramo, l'evento intitolato "Uniti per un lavoro sicuro" avrà inizio alle 9:30 in via Matteotti, seguito da un corteo che si concluderà in piazza della Libertà con l'intervento del segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri.

A Luco dei Marsi, nell'aquilano, l'appuntamento è fissato per le 10:00 in piazza Umberto I, con l'iniziativa "8-9 giugno – Il voto è la nostra rivolta". Parteciperanno il senatore Michele Fina, esponenti della CGIL e il segretario generale nazionale della Filt CGIL, Stefano Malorgio.

A Chieti, la Villa Comunale ospiterà dalle 10:00 un incontro con i cittadini sul tema "Verso il referendum dell'8 e 9 giugno – Uniti per un lavoro più sicuro e dignitoso. 5 sì per rilanciare il Paese". L'evento prevede musica dal vivo, dj set e la partecipazione dell'artista 'Nduccio.

A Pescara, nella sala Tinozzi della Provincia, si terrà la 24ª edizione del premio "Il lavoratore ideale", durante la quale verranno premiati 60 lavoratori meritevoli segnalati dalla CGIL e dagli altri sindacati.

A Pineto, l'evento "Primo Maggio 2025 – Per il lavoro e per la pace" vedrà gli interventi del segretario della CGIL Teramo, Pancrazio Cordone, e del coordinatore della UIL Teramo, Massimiliano Bravo.

A Spoltore, nello Spazio Sociale di via Di Marzio 4, si svolgerà il dibattito "Gli invisibili. Morti sul lavoro", focalizzato sulle vittime di incidenti sul lavoro e sulle misure necessarie per prevenirli.

A L'Aquila, nella sala conferenze del Gran Sasso Science Institute, alle 10:30 si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze della "Stella al merito del Lavoro", riconoscimento assegnato a lavoratori che si sono distinti per meriti professionali.

La giornata si concluderà a Sulmona, in piazza XX Settembre, con una manifestazione alle 17:00 che affronterà temi quali il depauperamento del tessuto industriale, lo spopolamento delle aree interne e le aggressioni ambientali.

Queste iniziative si inseriscono nel più ampio contesto nazionale delle celebrazioni del Primo Maggio, che quest'anno ha visto la manifestazione principale a Monfalcone, con la partecipazione dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL, e il tradizionale Concertone a Roma. ​

Il Primo Maggio 2025 in Abruzzo rappresenta un momento di unità e impegno civico, con la CGIL che ribadisce l'importanza di affrontare le sfide del presente attraverso la mobilitazione e la solidarietà, per costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti i lavoratori.