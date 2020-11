Proclamato lo sciopero dei metalmeccanici della provincia dell'Aquila per il 5 novembre

FIM, FIOM e UILM della provincia dell'Aquila proclamano lo sciopero dei metalmeccanici della provincia per le ultime 4 ore della giornata o del turno lavorativo del giorno

Nonostante le difficoltà e le criticità legate alla pandemia che, in questa seconda fase, sta picchiando duro sul nostro territorio, per i Lavoratori metalmeccanici è il momento di rivendicare un rinnovo dignitoso del contratto nazionale, scaduto a dicembre del 2019.

La parte datoriale, rappresentata da Federmeccanica e Assistal, abbraccia l'idea che il CCNL debba essere depotenziato a favore di una contrattazione locale/aziendale e, in questa logica, mette in discussione in particolare la richiesta di aumento salariale posta sul tavolo di trattativa da FIM FIOM e UILM nazionali e contenuta nella piattaforma per il rinnovo contrattuale che è stata democraticamente votata dai Lavoratori.

Sarebbero proprio i Lavoratori delle aree del Paese come la nostra a pagare lo scotto di questa impostazione, perché, dove ci sono minori opportunità di lavoro, lo spazio per una trattativa di carattere aziendale, a partire dai salari e dal diritto alla formazione, è molto stretto.

Ne è riprova il fatto che sono davvero poche le aziende della nostra provincia che possono contare su una contrattazione di secondo livello, ossia un contratto di carattere aziendale che si aggiunge e migliora quanto previsto dal CCNL in termini di normativa e trattamento economico.

Il CCNL tiene insieme i Lavoratori metalmeccanici di tutta Italia e garantisce a tutti, da nord a sud del Paese, uguale salario e trattamento normativo, dunque pari dignità all'interno dei luoghi di lavoro.

Oggi il contratto nazionale rappresenta il principale mezzo di redistribuzione della ricchezza prodotta all'interno delle aziende e per la gran parte dei Lavoratori metalmeccanici del nostro territorio costituisce l'unico strumento di adeguamento salariale.