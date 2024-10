Progress: Santangelo e Magnacca aprono la fiera del lavoro di Lanciano

Al via Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale, in programma fino a sabato 19 ottobre al polo fieristico di Lanciano. Al centro della manifestazione la volontà di mostrare ai giovani studenti abruzzesi e non solo tutte le possibilità di formazione che hanno i ragazzi una volta terminato il ciclo di studi superiore. Ed è proprio sulla capacità di “leggere le esigenze e i bisogni dei giovani” che si sono mossi gli interventi degli assessori al Lavoro, Tiziana Magnacca, e della Formazione e Politiche sociali, Roberto Santangelo.

“Progress – ha detto Santangelo nel corso della cerimonia di inaugurazione – deve essere il punto di svolta di una regione pronta a leggere tutte le novità provenienti dal variegato mondo della formazione, del lavoro e del sociale. Questo significa che Progress in futuro deve crescere, deve essere il punto di riferimento nazionale in grado di offrire le diverse sfaccettature di un mondo ‘battuto’ soprattutto dai giovani”. Alla giornata di apertura della manifestazione c’erano, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il presidente dell’ente Fiera, Ombretta Mercurio, e il direttore scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.

A Progress la Regione è presente con uno stand al padiglione 3 nel quale espongono i Centri per l’impiego regionale, i sei ITS (istituti tecnologici superiori) abruzzesi, le associazioni del sociale legate al volontariato e al Terzo settore. Proprio sulle politiche formative, l’assessore Santangelo ha parlato di “momento decisivo per indirizzare le politiche formative regionali verso i nuovi bisogni e verso un’offerta sul mercato del lavoro che cambia di continuo. Tra i nostri compiti – ha concluso l’assessore Santangelo – c’è anche quello di leggere i cambiamenti in atto e mettere a disposizione una formazione in grado di incidere”.

A Progress un ruolo importante lo recita anche il lavoro in tutte le sue sfaccettature. “I dati sull’occupazione in Abruzzo sono più che confortanti – ha detto l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – ma quello che in questa sede ci interessa è creare le condizioni per mantenere alta e viva l’attenzione verso un mercato del lavoro in continuo cambiamento. Questo si può fare solo quando riusciamo a stabilire un contatto duraturo e affidabile con i giovani. Devono essere loro gli interlocutori privilegiati e noi dobbiamo essere in grado di mettere in campo tutti i linguaggi possibili per indicare le strade per entrare nel mondo del lavoro”.

I giovani al centro delle politiche di sviluppo, dunque. Non a caso i padiglioni della fiera di Lanciano erano popolati di migliaia di ragazzi provenienti da diverse scuole abruzzesi. Progress è rivolto a loro e a chi nei prossimi anni è chiamato a guidare lo sviluppo regionale. “L’azione di rinnovamento che stiamo facendo con i Centri per l’impiego regionali – ha aggiunto l’assessore Magnacca – va in questa direzione, nella direzione cioè di formare un nuovo ambiente nel quale i giovani possano ritrovarsi per conoscere le opportunità di lavoro e di crescita professionale. Questo impegno corale presuppone un’alleanza che crei sistema i cui protagonisti sono chiamati a remare tutti da una stessa parte. Fra 10 anni – ha concluso l’assessore al Lavoro – ci saranno lavori e professioni nuovi e se noi saremmo stati in grado di intercettare tutti i nuovi modelli, significa che solo allora si potrà dire di aver vinto la partita decisiva”.