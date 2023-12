Proiezioni a Lungo Termine: Analisi dei Modelli Meteorologici

Le proiezioni meteorologiche ci accompagnano dalle festività natalizie alla prima settimana di gennaio 2024, evidenziando un'interessante tendenza a un'atmosfera stabile e un clima inusitatamente mite per il periodo.

L'anticiclone persiste, offrendo cieli chiari e temperature gradevoli. La circolazione dei venti di foehn contribuisce a generare suggestive nubi iridescenti nel Nord Italia, un fenomeno che potrebbe anche essere attribuito a rare nubi stratosferiche polari, insolite per la nostra penisola. Nel corso dell'anno nuovo, sembra delinearsi un aumento della dinamicità atmosferica, con l'arrivo di perturbazioni che potrebbero interessare il Mediterraneo. Nel frattempo, nell'alta atmosfera, si registrano manovre per un evento di riscaldamento, sebbene ancora incerto nei dettagli.

Tendenza per Mercoledì, 03 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. Settore Nord-Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete; coperto con pioggia debole in Romagna; nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Settore Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane; coperto con pioggia debole sulla capitale; nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana; coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'Adriatico: Coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso; coperto con pioggia moderata altrove.

Settore Sud - Tirreno: Coperto con pioggia moderata. Sull'Adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico; coperto con pioggia moderata altrove. Sulle Isole Maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul catanese e su interne sarde; coperto con pioggia debole sul palermitano e su interne siciliane; nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano; nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda; coperto con pioggia moderata sulla zona etnea.

Tendenza per Giovedì, 04 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali; sereno sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi occidentali. Settore Nord-Est: Nubi sparse con ampie schiarite.

Settore Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale; sereno altrove. Sull'Adriatico: Sereno.

Settore Sud - Tirreno: Sereno. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana; sereno altrove. Sulle Isole Maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Venerdì, 05 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi occidentali; nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo-piemontesi; nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Settore Nord-Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Settore Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale; nuvoloso con locali aperture sulla capitale; coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane; coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Settore Sud - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulle Murge; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole Maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul cagliaritano e su interne sarde; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Sabato, 06 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Sereno in riviera ligure; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Settore Nord-Est: Sereno sulla laguna veneta e sulle Dolomiti; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Settore Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale; nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche; coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Settore Sud - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure; coperto con pioggia debole sulle subappenniniche; coperto con pioggia moderata altrove. Sull'Adriatico: Sereno sul litorale ionico; coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana; coperto con pioggia debole altrove. Sulle Isole Maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano e su interne siciliane; sereno sulla Costa Smeralda; coperto con pioggia moderata sulla zona etnea; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Domenica, 07 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi; sereno sulle Alpi occidentali e centrali. Settore Nord-Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti; nuvoloso con locali aperture in Romagna; sereno sulle pianure venete; nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane.

Settore Centro - Tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulla dorsale toscana; coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali; sereno sulle subappenniniche; nuvoloso con locali aperture sulla dorsale; coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Settore Sud - Tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana; nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra; coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge; sereno sul litorale ionico; nuvoloso con locali aperture sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle Isole Maggiori: Sereno sul palermitano; nuvoloso con locali aperture su interne sarde e su interne siciliane; nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Lunedì, 08 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Settore Nord-Est: Nuvoloso con locali aperture in Romagna; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Settore Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana; nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane; nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. Sull'Adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche; nuvoloso con locali aperture sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Settore Sud - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana; coperto con pioggia debole sulle pianure e sulla dorsale calabra; nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico; coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole Maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano; nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Martedì, 09 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Piogge di forte intensità in riviera ligure; coperto con neve debole o moderata sulle pianure lombardo-piemontesi; coperto con neve moderata o forte sulle Alpi occidentali e centrali. Settore Nord-Est: Coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete; coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane; nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti.

Settore Centro - Tirreno: Coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale laziale; coperto con pioggia moderata altrove.