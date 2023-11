Proroga Concessioni Balneari: La Corte di Cassazione Rovescia la Decisione

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ribalta la decisione sullo stop alla proroga delle concessioni balneari, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dal Sindacato Italiano Balneatori (Sib). La pronuncia della Corte rappresenta un passo significativo dopo la bocciatura della proroga da parte del Consiglio di Stato, alla luce delle nuove leggi approvate successivamente dal Parlamento.

Il governatore Marco Marsilio ha espresso il suo orgoglio per questa vittoria legale, dichiarando: "Si tratta di una sentenza molto importante. Siamo l’unica regione ad aver difeso i diritti dei balneatori". Marsilio ha sottolineato che la Corte ha riconosciuto le ragioni della Regione, che si è costituita in giudizio per valorizzare il ruolo degli enti territoriali come rappresentanti degli interessi della comunità.

Ora spetta al Consiglio di Stato rivalutare la questione alla luce delle nuove leggi nazionali approvate dopo la precedente sentenza. Marsilio ha ringraziato lo studio Brancadoro e Cerulli Irelli, insieme all'avvocatura regionale, per la preparazione del ricorso, evidenziando il danno che la precedente sentenza avrebbe causato al settore non solo in Abruzzo ma su tutto il territorio nazionale.

Anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha espresso soddisfazione, affermando: "La sentenza riaccende la speranza di un 'passo indietro' del Consiglio di Stato che ora dovrà rivalutare la precedente posizione alla luce del mutato assetto normativo nazionale sul tema. Non permetteremo di svendere le nostre imprese e il nostro patrimonio, che sono una unicità nel panorama internazionale".