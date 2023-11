Prorogata la Cassa Integrazione alla Denso di San Salvo: Magnacca Ringrazia Meloni e Marsilio

Il percorso per la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria alla Denso di San Salvo (Chieti), una delle principali aziende metalmeccaniche dell'Abruzzo, si è concluso con successo. Il Consiglio comunale ha concesso ulteriori sei mesi, evitando così l'attivazione della cassa integrazione per transizione, considerata dal sindacato Fiom come una potenziale minaccia per i lavoratori.

Nel comunicato rilasciato dalla Fiom Cgil di Chieti, si sottolinea che sebbene l'accordo per la proroga rappresenti un passo necessario, non è ancora sufficiente. La Denso ha ora sei mesi di tempo per generare nuove opportunità lavorative e pianificare gli investimenti previsti dagli accordi esistenti.

Tiziana Magnacca, presidente del Consiglio comunale di San Salvo, interviene sulla vicenda ringraziando il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per aver compreso le difficoltà dell'azienda. Magnacca sottolinea l'importanza di proteggere e difendere l'occupazione e la produzione della Denso di San Salvo. Gli attuali sei mesi di cassa integrazione rappresentano un passo avanti, ma Magnacca invita a continuare a vigilare per la salvaguardia del patrimonio professionale e occupazionale che ha caratterizzato San Salvo negli ultimi cinquant'anni, rendendolo un polo di eccellenza nel settore dell'automotive.