Prospettive Meteorologiche della Settimana: Prime Avvisaglie di Instabilità con Nubi e Pioggia

"Analisi dettagliata delle Condizioni del Tempo dal 5 al 10 Febbraio"

La prossima settimana si preannuncia con la possibile interruzione del dominio dell'alta pressione, portando alcune variazioni nelle condizioni meteorologiche su diverse regioni italiane.

Lunedì 5 febbraio: Nord: Giornata prevalentemente soleggiata in montagna, ma nelle pianure e sulle coste si avvertono nebbie o nubi basse localmente persistenti. Temperature stabili con massime tra 11 e 15 gradi. Centro: Sole sull'Appennino, mentre coste ed entroterra tirrenico saranno afflitti da nebbie o nubi basse. Temperature costanti, con massime tra 12 e 16 gradi. Sud: Foschie e nubi basse in alcune aree, specie sulla Campania e l'alta Calabria tirrenica. Altrove prevalenza di condizioni soleggiate, con temperature in rialzo e massime tra 15 e 20 gradi.

Martedì 6 febbraio: Nord: Sole sulle Alpi e Prealpi, ma nelle pianure e sulle coste persistenti nebbie e nubi basse, con possibili pioviggini isolate. Temperature in calo, massime tra 8 e 13 gradi. Centro: Sole sull'Appennino, ma alcune nubi basse su coste tirreniche e alte Marche. Foschie e nebbie al mattino. Temperature stabili, con massime tra 12 e 15 gradi. Sud: Al mattino foschie e nubi basse, soprattutto sulla zona tirrenica, ma più soleggiato nelle ore centrali della giornata. Temperature senza variazioni significative, con massime tra 15 e 20 gradi.

Mercoledì 7 febbraio: Nord: Giornata prevalentemente soleggiata sulle Alpi, con aumento delle nubi la sera su settori centro-occidentali. Nubi e piogge isolate sulle pianure e i litorali. Temperature in leggero calo, massime tra 7 e 12 gradi. Centro: Nuvoloso sul versante tirrenico con deboli piogge in Toscana. Maggiori spazi soleggiati sul versante adriatico. Temperature stabili, con massime tra 11 e 17 gradi. Sud: Possibilità di nubi basse in Campania, specialmente al mattino. Prevalentemente soleggiato altrove. Aumento delle nubi la sera. Temperature stabili, massime tra 13 e 20 gradi.

Tendenza per Giovedì 8 febbraio 2024: Le previsioni indicano una situazione più incerta al nord-ovest con piogge deboli sulla riviera ligure, nubi sparse altrove. Al centro-sud tirrenico, nubi sparse con qualche apertura su pianure toscane e piogge deboli sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con schiarite sulla dorsale, nubi sparse altrove. Al sud tirrenico, nuvoloso con aperture locali, piogge deboli sulle pianure. Sull'Adriatico, sereno sul litorale e sulla dorsale lucana, nubi sparse con schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con schiarite.

Tendenza per Venerdì 9 febbraio 2024: Al nord-ovest, coperto con pioggia debole sulla riviera ligure e pianure lombardo-piemontesi. Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord-est, coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro-sud tirrenico, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite.

Tendenza per Sabato 10 febbraio 2024: Al nord-ovest, coperto con pioggia debole sulla riviera ligure e pianure lombardo-piemontesi, pioggia moderata sulle Alpi occidentali, neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord-est, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e pianure emiliane, coperto con pioggia debole altrove. Centro-sud tirrenico, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e dorsale laziale, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sud tirrenico, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Isole maggiori, coperto con pioggia debole sul cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, nuvoloso con aperture altrove.