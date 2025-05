Protesta choc a L'Aquila: tende e striscioni contro i licenziamenti ASL

Lavoratori precari dell'ASL 1 accampati davanti alla sede regionale per chiedere stabilizzazione e garanzie occupazionali, temendo l'esclusione dal nuovo concorso.

La protesta dei lavoratori precari dell'ASL 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila continua senza sosta. Da giorni, circa 150 dipendenti del settore amministrativo e tecnico, impiegati tramite cooperative come Biblos, Az Solutions e Vigilantes Group, hanno allestito un presidio permanente con tende e striscioni davanti a Palazzo Silone, sede della Giunta Regionale dell'Abruzzo. L'iniziativa, nata per richiamare l'attenzione sulla loro situazione lavorativa precaria, è stata sostenuta dal consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, che ha fornito le tende utilizzate nel presidio.

La principale preoccupazione dei manifestanti riguarda il recente concorso pubblico bandito dall'ASL per 53 posti da assistente amministrativo, la cui graduatoria è attesa per giugno. Molti di loro temono di essere esclusi, non avendo partecipato o non essendo risultati idonei, nonostante anni di servizio. Chiedono quindi una stabilizzazione che riconosca l'esperienza maturata sul campo.

Nonostante l'aggiudicazione di un nuovo appalto quadriennale da 24 milioni di euro, che ha permesso il rientro in servizio di molti lavoratori, il futuro resta incerto. La Regione ha promesso una proroga di quattro anni, ma senza garanzie scritte, i lavoratori temono possibili licenziamenti.

Il presidio ha attirato l'attenzione dei media e delle forze politiche. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori, ma le rassicurazioni verbali non hanno placato le preoccupazioni. I manifestanti chiedono un impegno concreto e scritto per la loro stabilizzazione.

La protesta dei precari dell'ASL 1 rappresenta un caso emblematico delle difficoltà del sistema sanitario regionale nel garantire continuità e sicurezza occupazionale. La situazione rimane tesa, con i lavoratori determinati a proseguire la mobilitazione fino a ottenere risposte concrete.