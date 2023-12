Protesta dei Lavoratori e Studenti Bloccati sulla Marsicana Ghiacciata: Bus per Avezzano Immobile

Lamenti e disagi per lavoratori e studenti che hanno vissuto un'esperienza difficile sabato scorso, quando il bus diretto ad Avezzano da Pescasseroli è rimasto bloccato sulla Statale 83 Marsicana a causa del manto stradale ghiacciato e coperto da uno strato di neve. Una ventina di passeggeri, tra cui studenti e lavoratori, si sono ritrovati immobilizzati a causa delle difficili condizioni della strada.

Anna Tranquilla Neri, insegnante di musica al Liceo scientifico di Avezzano, ha condiviso la sua esperienza affermando che nonostante la perizia dell'autista che ha evitato incidenti, il bus ha dovuto fermarsi al bivio di Sperone, frazione di Gioia dei Marsi, a causa dei rischi associati al proseguimento su una strada così pericolosa. La sosta è durata fino alle 9.30, causando notevoli ritardi agli utenti. Neri ha spiegato che la strada statale era l'unica via disponibile per raggiungere Avezzano da Pescasseroli, in quanto la Valle del Giovenco era chiusa per lavori.

Il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, ha confermato l'assenza di interventi da parte di Anas sulla Statale 83 quel sabato mattina, ma ha sottolineato che, una volta avvisati, l'ente ha prontamente risolto la situazione. Alcuni passeggeri avevano già notato che la strada non era stata precedentemente trattata con il sale. Alfonsi ha inoltre assicurato che la Provinciale 17, solitamente utilizzata come alternativa attraverso Bisegna e la Valle del Giovenco, sarà presto riaperta dopo lavori di messa in sicurezza di un ponte.