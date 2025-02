Protesta dei lavoratori TUA: sit-in sotto la Regione Abruzzo a Pescara

Sindacati e dipendenti TUA manifestano a Pescara per condizioni di lavoro insostenibili e sicurezza del personale viaggiante

Il 26 febbraio 2025, i lavoratori della TUA, l'azienda regionale di trasporto pubblico abruzzese, insieme ai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal, hanno organizzato un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara. La manifestazione è stata indetta a seguito della proclamazione dello stato di agitazione, con l'obiettivo di denunciare le attuali condizioni di lavoro ritenute insostenibili.

Alla protesta hanno partecipato anche i consiglieri regionali di opposizione Luciano D’Amico, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Antonio Di Marco, esprimendo solidarietà ai manifestanti e sottolineando la necessità di interventi urgenti per migliorare le condizioni lavorative e la sicurezza del personale viaggiante.

Già nel febbraio 2024, durante un incontro tra TUA e sindacati, era stata evidenziata l'importanza di incrementare la sicurezza del personale viaggiante, soprattutto alla luce dei recenti episodi di aggressione. In quell'occasione, TUA aveva avviato un processo tecnico per dotare gli autobus di cabine isolate per il posto di guida, al fine di proteggere gli operatori durante il servizio.

Nonostante tali iniziative, i lavoratori e i sindacati ritengono che le misure adottate finora siano insufficienti e chiedono un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. La manifestazione del 26 febbraio rappresenta un ulteriore appello alle autorità affinché vengano prese decisioni efficaci e tempestive in risposta alle legittime richieste dei dipendenti TUA.