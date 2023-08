Proteste dei Pendolari, Tua Promette Miglioramento dei Collegamenti tra Sulmona e Roma

L'attenzione dei pendolari della Valle Peligna, che da tempo sollevavano critiche e lamentele sui collegamenti tra Sulmona e Roma, ha portato a un intervento deciso da parte dell'azienda regionale dei trasporti pubblici, Tua. La società ha annunciato una serie di provvedimenti mirati a migliorare il servizio e a rispondere alle esigenze della comunità.

L'azienda sottolinea che tali provvedimenti erano già stati pianificati da tempo, ma ora vengono ufficializzati in risposta alle richieste dei viaggiatori. Uno dei principali cambiamenti riguarda la corsa delle ore 18 da Roma, che dal 11 agosto consentirà ai passeggeri provenienti da Avezzano di raggiungere Sulmona in modo più rapido e diretto. Questo sarà possibile grazie a una razionalizzazione del percorso che renderà la tratta ancora più efficiente.

Un'ulteriore novità entrerà in vigore il 28 agosto, quando sarà attuato un nuovo percorso che prevede un'unica fermata per gli utenti di Magliano/Cappelle dei Marsi nei pressi del casello A25 di Magliano. Questa modifica si tradurrà in un risparmio di ulteriori 10 minuti di tempo di viaggio, garantendo una connessione più agevole e tempi più contenuti per i viaggiatori.

Per aumentare la qualità complessiva del servizio, Tua prevede di impiegare veicoli più moderni e aggiornati lungo questa linea, contribuendo a una maggiore comodità e affidabilità per gli utenti. Alla fine del periodo estivo, sarà effettuata una valutazione approfondita dell'offerta di servizi sull'intera tratta Sulmona-Avezzano-Roma, con l'obiettivo di adeguare l'offerta alle reali necessità dei passeggeri.

Gli orari completi delle corse da Sulmona a Roma, insieme a ulteriori dettagli sulle modifiche apportate, sono consultabili sul sito ufficiale dell'azienda www.tuabruzzo.it. Con queste misure, Tua dimostra un impegno concreto nel rispondere alle esigenze della comunità e nell'offrire soluzioni efficaci per rendere i collegamenti ferroviari più convenienti ed efficienti per tutti i viaggiatori.