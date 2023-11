Proteste in Strada Contro gli Impianti di Rifiuti: In 500 Chiedono Spostamenti Lontano dalle Case

"Flash mob di residenti, comitato e associazioni nella zona fra Torre San Rocco e l'industriale 'Stracca' di Atri, contro la costruzione di nuovi impianti e un inceneritore."

In una massiccia dimostrazione di dissenso, circa 500 cittadini si sono uniti in un flash mob di protesta nella zona tra la frazione di Torre San Rocco di Pineto e la zona industriale "Stracca" di Atri. La manifestazione è stata organizzata in opposizione alla costruzione di due nuovi impianti per rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, e contro l'edificazione di un nuovo inceneritore. Il corteo, guidato da 14 trattori, ha attraversato la zona interessata, richiedendo con forza lo spostamento degli impianti lontano dalle zone residenziali.

Il gruppo di manifestanti ha raggiunto anche il sito previsto per la costruzione del nuovo inceneritore, esprimendo il loro fermo rifiuto nei confronti di tale progetto. La protesta ha visto la partecipazione di membri della maggioranza in consiglio comunale e la presenza dell'assessore all'Ambiente, Mimma Centorame. Clelia Delle Curti, presidente del comitato organizzatore, ha dichiarato: "Chiediamo al prossimo sindaco di Pineto di dimostrare un diverso impegno rispetto al suo predecessore e di adoperarsi per spostare gli impianti lontano dalle abitazioni. Siamo contrari alla costruzione dell'inceneritore, poiché questo aumenterebbe gli effetti cumulativi dannosi sull'ambiente". L'assessore ha sottolineato il dissenso del Comune verso l'inceneritore e la tipologia di rifiuti destinati alla combustione, sottolineando l'importanza di una valutazione di impatto ambientale per comprendere appieno le possibili ripercussioni in termini di inquinamento per i residenti e i lavoratori della zona.