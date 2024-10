Provincia di Chieti senz'acqua: scopri se il tuo comune è tra i 58!

58 comuni della provincia di Chieti affronteranno interruzioni idriche dal 14 al 21 ottobre. Ecco il calendario diffuso dalla Sasi.

Gravi interruzioni idriche interesseranno ben 58 comuni della provincia di Chieti dal 14 al 21 ottobre. La società Sasi, responsabile della gestione del servizio idrico, ha reso noto il calendario delle sospensioni dell'acqua che si verificheranno, principalmente nelle ore serali o pomeridiane.

I comuni coinvolti in queste chiusure includono località importanti come Lanciano, Ortona, Vasto e San Salvo, oltre a una lunga lista di paesi minori. I disagi colpiranno anche centri abitati come Guardiagrele, Fossacesia, Atessa, Cupello e Tollo. In molti di questi comuni, l'interruzione avverrà nelle fasce orarie più delicate per i residenti, costringendo i cittadini a fare scorte d'acqua e ad adattarsi a restrizioni temporanee.

La decisione di sospendere l'erogazione idrica è stata presa a causa di lavori necessari per la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, operazioni che Sasi ha definito essenziali per migliorare la distribuzione dell'acqua e prevenire ulteriori problematiche nei prossimi mesi. Tuttavia, queste interruzioni, seppur temporanee, rappresentano un disagio significativo per i cittadini, specialmente in un periodo in cui la disponibilità d'acqua è cruciale per molte attività quotidiane.

La lista completa dei comuni interessati dalle chiusure include: Altino, Archi, Atessa, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Crecchio, Cupello, Dogliola, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Montazzoli, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Tufillo, Vasto e Villalfonsina.

Sasi ha invitato i residenti dei comuni interessati a consultare il calendario ufficiale delle interruzioni idriche, disponibile sul loro sito e presso le sedi comunali. Il calendario dettagliato permette ai cittadini di essere preparati, con orari precisi delle chiusure per ogni comune. I cittadini sono quindi esortati a organizzarsi, prevedendo riserve d'acqua per le necessità domestiche e lavorative.

Secondo la Sasi, queste misure sono indispensabili per evitare rotture improvvise e altre problematiche legate alla distribuzione dell’acqua potabile, specialmente in aree colpite da vecchie e usurate infrastrutture idriche. L'obiettivo dichiarato è di migliorare la qualità del servizio e garantire una fornitura più stabile e sicura per tutti i comuni interessati.

Nonostante l'avviso e la pianificazione forniti dalla società, è prevedibile che queste interruzioni causeranno disagi nella quotidianità dei residenti. Si consiglia quindi ai cittadini di fare scorta d’acqua per far fronte alle ore di chiusura e di prestare particolare attenzione agli orari comunicati per evitare disservizi imprevisti.

Mentre i lavori di manutenzione e riparazione proseguiranno nei prossimi giorni, è importante che gli utenti si mantengano aggiornati tramite i canali ufficiali di Sasi e dei singoli comuni, per eventuali modifiche o estensioni delle interruzioni. Anche se le sospensioni saranno temporanee, rappresentano comunque un problema per chi vive in queste zone, in particolare per attività commerciali e agricole che dipendono fortemente da un flusso costante di acqua.

Sasi ha inoltre ribadito il suo impegno a ridurre al minimo i disagi, con l’obiettivo di concludere i lavori nei tempi previsti e ripristinare una fornitura idrica regolare il più presto possibile.