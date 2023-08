Pugni al Poliziotto, Aggressore fulminato col taser d'ordinanza

Nel tranquillo scenario della Valle Peligna, precisamente a Sulmona, si è verificato un episodio che ha destato l'attenzione di tutti: un uomo di 36 anni, residente in città, è stato immobilizzato con l'utilizzo di un taser nel pomeriggio odierno. La ragione di tale intervento risiede nell'aggressione perpetrata ai danni di un agente di polizia, che si era recato presso l'abitazione dell'individuo.

Questa vicenda segna un'inedita circostanza per la Valle Peligna, dove l'utilizzo del taser per il controllo delle situazioni è ancora un fatto poco comune. L'impiego di tale strumento si è reso necessario a seguito di un evento violento: il giovane avrebbe sferrato due pugni al volto di uno degli agenti, costringendo quest'ultimo a richiedere cure mediche immediate al pronto soccorso.

La Squadra Volante del Commissariato di Sulmona è stata chiamata a intervenire nella residenza del 36enne su richiesta della madre, poiché il figlio stava manifestando comportamenti aggressivi all'interno dell'abitazione. La situazione è rapidamente degenerata, culminando nell'aggressione fisica che ha scatenato la reazione degli agenti attraverso l'utilizzo del taser.

A seguito dell'incidente, in conformità con il protocollo, è stato attivato il numero di emergenza del 118 per fornire assistenza medica. Il 36enne è stato quindi trasportato in ospedale in attesa di essere trasferito al reparto di psichiatria presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Questo caso mette in luce la complessità delle situazioni alle quali le forze dell'ordine possono trovarsi a dover fare fronte e la necessità di strumenti adeguati per gestire efficacemente le emergenze. La tranquillità apparente di una località come Sulmona può essere sorprendentemente interrotta da episodi inaspettati, richiedendo risposte immediate e professionali.